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Baka András meglátogatta a hétfőn balesetet szenvedett Gripen-pilótát

Az államfő a Honvédkórházban az egészségügyi személyzettől is tájékoztatást kapott. 

Baka András köztársasági elnök – úgy is, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka –  meglátogatta a hétfőn balesetet szenvedett Gripen-pilótát – olvasható a Sándor-palota – Magyarország köztársasági elnökének hivatala elnevezésű Facebook-oldalon.

Az államfő hivatala is írt arról, amiről mi is beszámoltunk, hogy az 51 éves őrnagyot kedden sikeresen megműtötték – mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek az ÉPC-Honvédkórház orvosai és szakemberei. Ennek köszönhetően hamarosan már otthonában folytatódhat rehabilitációja – tették hozzá.

Az magyar légierő JAS-39 Gripenje hétfőn, páros gyakorlat közben hibásodott meg, a pilóta felkészültségének, gyakorlottságának és nem utolsósorban lélekjelenlétének köszönhető, hogy miután katapultált, a többfunkciós harci gép végül lakott területen kívül, a szolnoki katonai bázis területén ért földet – idézték fel a történteket.

Alighanem lesz munka bőven.