Baka András;pilóta;látogatás;Honvédkórház;lábadozás;Gripen-baleset;

2026-08-26 17:45:00 CEST

Baka András meglátogatta a hétfőn balesetet szenvedett Gripen-pilótát

Az államfő a Honvédkórházban az egészségügyi személyzettől is tájékoztatást kapott.