Baka András meglátogatta a hétfőn balesetet szenvedett Gripen-pilótát

Baka András köztársasági elnök – úgy is, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka – meglátogatta a hétfőn balesetet szenvedett Gripen-pilótát – olvasható a Sándor-palota – Magyarország köztársasági elnökének hivatala elnevezésű Facebook-oldalon.
Az államfő hivatala is írt arról, amiről mi is beszámoltunk, hogy az 51 éves őrnagyot kedden sikeresen megműtötték – mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek az ÉPC-Honvédkórház orvosai és szakemberei. Ennek köszönhetően hamarosan már otthonában folytatódhat rehabilitációja – tették hozzá.
Az magyar légierő JAS-39 Gripenje hétfőn, páros gyakorlat közben hibásodott meg, a pilóta felkészültségének, gyakorlottságának és nem utolsósorban lélekjelenlétének köszönhető, hogy miután katapultált, a többfunkciós harci gép végül lakott területen kívül, a szolnoki katonai bázis területén ért földet – idézték fel a történteket.Sikeres műtétet hajtottak végre a Gripenből katapultáló pilótán, teljesen felépülhetHetekre lesz szükség, hogy kiderüljön, miért zuhant le a Gripen SzolnokonSzolnok mellett lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe, a pilóta állapota stabil, a kiképzési repüléseket felfüggesztik