Idén is lesz kötcsei találkozó, Orbán Viktor beszéde nem lesz nyilvános

Orbán Viktor;kötcsei találkozó;Havasi Bertalan;

2026-08-26 19:29:00 CEST

Ahogy a többi beszéd sem.

Szeptember 12-én rendezik meg a kötcsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő - közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel szerdán. Havasi Bertalan azt írta, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zártkörű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak.

A kötcsei találkozót (Kötcsei Polgári Piknik, Kötcsei piknik) 2004. szeptember 3-ától minden évben, hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják. Az eseményt a Fidesz pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. A zártkörű találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor, aki még miniszterelnökként tavaly Kötcsén, a 24. találkozón hirdette meg a Fidesz-KDNP programját a 2026-os választásokra.

Tavaly Orbán Viktor kötcsei beszédét élőben lehetett követni, ahol gyakorlatilag megfenyegette a saját embereit: