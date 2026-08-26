Idén is lesz kötcsei találkozó, Orbán Viktor beszéde nem lesz nyilvános

Szeptember 12-én rendezik meg a kötcsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő - közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel szerdán. Havasi Bertalan azt írta, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett zártkörű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak.
A kötcsei találkozót (Kötcsei Polgári Piknik, Kötcsei piknik) 2004. szeptember 3-ától minden évben, hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják. Az eseményt a Fidesz pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. A zártkörű találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor, aki még miniszterelnökként tavaly Kötcsén, a 24. találkozón hirdette meg a Fidesz-KDNP programját a 2026-os választásokra.
Tavaly Orbán Viktor kötcsei beszédét élőben lehetett követni, ahol gyakorlatilag megfenyegette a saját embereit:
„Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, mostantól mindenki tegyen meg mindent, amit tud. Ismernek engem, nem vagyok olyan ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és miden el lesz rendezve.”