Csődeljárást kért maga ellen a Bayer Construct

Zugló;csődeljárás; NER;Bayer Construct;Magyar-kormány;

2026-08-26 21:01:00 CEST

Változnak az idők, állami százmilliárdok helyett pereskedés várhat a NER-közeli cégre.

Augusztus 26-án csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bíróságon a Bayer Construct Zrt. - ezt a NER-közeli cég tulajdonosa, Balázs Attila jelentette be egy, a munkavállalóknak küldött levélben szerda délután, a levél pedig ezt követően a Telexnél landolt. Balázs Attila a lapnak megerősítette az abban foglaltakat.

A levélben azt írták, hogy a cég az „elmúlt hónapokban bekövetkezett, komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre”, azon belül „egyes konkrét, előkészítés alatt álló beruházásokat érintő szabályozási háttér jelentős változására”, és a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntés, valamint a kedvezőtlen piaci tendenciák miatt döntöttek a csődeljárás kezdeményezése mellett. A közlés szerint a csődeljárás alatt a cég fenntartja a működését, és mindent megtesz azért, hogy a folyamatban lévő beruházásokat megfelelő módon teljesítse, és korrekt módon kifizesse a kivitelezési feladatokat végző partnereit.

A döntésnek minden bizonnyal köze van ahhoz, hogy füstbe menni látszik a Bosnyák téri NER-beruházás művésznéven ismertté vált több száz milliárd forintos közpénzszórás, amelyre még az Orbán-kormány jóvoltából számíthatott a cég egy kormányzati negyed kialakításának terve címén. A Magyar-kormány azonban augusztus 3-án bejelentette, hogy eláll az irodakomplexum megvásárlásától. A cég ekkor jelezte, hogy jogi lépéseket tesznek, ha az állam felmondja a szerződésüket. A Telex értesülései szerint a Bayer-csoport és a döntéshozók sokáig tárgyaltak az ügyben, de végül nem állapodtak meg.

Feltehetően az sem tett jót, hogy Rózsa András, a XIV. kerület momentumos polgármestere a minap bejelentette, hogy ha a zuglói képviselő-testület a szeptember 3-i ülésén megszavazza az erről szóló előterjesztést, akkor a Zuglói Önkormányzat megindítja a pert a Bosnyák tér mögötti irodakomplexumot építtető céggel szemben. Az önkormányzat álláspontja szerint ugyans a cég több ponton megszegte a kerülettel fennálló, még 2006-ban megkötött, és azóta többször módosított szerződését, és a beruházóval fizettetnék ki az önkormányzat ebből fakadó kárát. Azt szeretnék elérni, hogy a NER-es cég fizesse ki a kerületnek azt a kompenzációt, amelyre az elmúlt években nem volt hajlandó.