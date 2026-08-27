Az új Médiatanács létrehozásáról, törvényjavaslatok soráról tárgyal az Országgyűlés rendkívüli ülése

Országgyűlés;rendkívüli ülés;jelölések;törvényjavaslatok;napirend előtti felszólalások;Magyar Péter;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ;

2026-08-27 06:47:00 CEST

A kétnapos ülésen több határidős kérdésről is dönteniük kell a képviselőknek. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság csütörtökön tesz javaslatot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek személyére, akikről az Országgyűlés péntek délelőtt szavaz.

Magyar Péter miniszterelnök, illetve a parlamenti frakciók napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése csütörtökön 13 órakor. A képviselők tárgyalják a szakképzési törvény, az Alkotmánybíróság (Ab) működését érintő egyes törvények módosítását, valamint az áfatörvényt. A képviselők döntenek a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A bizottság meghallgatja a Médiatanács elnöki tisztségére pályázókat, megvizsgálja valamint az esetleges összeférhetetlenségeket és kizáró okokat, és megteszi a jelöléseket A tanács elnöki tisztségének betöltésére a parlament művelődési bizottsága július végén írt ki pályázatot, a benyújtási határidő augusztus 31.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javalast szerint a képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán át pedig kérdéseket tehetnek fel a képviselők. Ezt követően négy előterjesztés általános vitáját is lefolytatja a parlament. A szakképzésről szóló törvény módosításával jövő év január 1-jétől megszűnik a szakképzési centrumokban a kancellári munkakör, ezeket a feladatokat a főigazgató veszi át. Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, továbbá a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel kapcsolatos európai uniós szabályozás átültetését kezdeményezi.

Napirenden szerepel az alaptörvény tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítása, amely egyebek mellett visszaállítaná azt a 2025-ben hatályon kívül helyezett szabályt, hogy alkotmánybíró az lehet, aki a húszévi, jogi területen folytatott szakmai gyakorlatot olyan munkakörben töltötte be, amely betöltésének feltétele a jogász végzettség volt. Az alaptörvény tizenhetedik módosítása szerint az Ab elnökét a jövőben a testület tagjai választják meg, ezért a törvényjavaslat meghatározza az elnök megválasztására vonatkozó szabályokat. Utolsó napirendi pont az általános forgalmi adóról (áfa) szóló törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27 százalékról 5 százalékra javasolja csökkenteni szeptember 15-től.

Amint arról mi is beszámoltunk, az országgyűlési képviselők pénteken, előreláthatóan 9:45 és 10:45 között döntenek titkos szavazással a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének és elnökhelyetteseinek személyéről, akik az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. A jelölésekről az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság csütörtökön 9 órakor kezdődő ülésén határoz.