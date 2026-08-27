Krasznahorkai László is elbúcsúzott Nádas Pétertől

gyász;búcsú;Nádas Péter;Krasznahorkai László;

2026-08-27 09:55:00 CEST

Nobel-díjas írónk közösségi oldalán feketére változtatta a profilképét.

Egy korszak ment el. An era has passed – írta ki angolul is a Facebook-oldalán irodalmi Nobel-díjasunk a szerdán elhunyt, világhírű író, Nádas Péter halálára Krasznahorkai László.

Krasznahorkai László búcsúbejegyzése alá a KL / AK monogramot írta. Utóbbit gyakran alkalmazza posztjainál.

Nádas Péter Kossuth- és József Attila-díjas író 2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor gombosszegi otthonában halt meg. Az író, drámaíró, esszéista fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, a Halott barátaim 2025-ben jelent meg a Sárközy & Társai gondozásában. Ahogy arról a Népszava is beszámolt, csaknem három hónapja, 2026. május 31-én megkapta a legmagasabb németországi állami kitüntetést.