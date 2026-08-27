Krasznahorkai László is elbúcsúzott Nádas Pétertől

Egy korszak ment el. An era has passed – írta ki angolul is a Facebook-oldalán irodalmi Nobel-díjasunk a szerdán elhunyt, világhírű író, Nádas Péter halálára Krasznahorkai László.
Krasznahorkai László búcsúbejegyzése alá a KL / AK monogramot írta. Utóbbit gyakran alkalmazza posztjainál.
Nádas Péter Kossuth- és József Attila-díjas író 2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor gombosszegi otthonában halt meg. Az író, drámaíró, esszéista fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, a Halott barátaim 2025-ben jelent meg a Sárközy & Társai gondozásában. Ahogy arról a Népszava is beszámolt, csaknem három hónapja, 2026. május 31-én megkapta a legmagasabb németországi állami kitüntetést.„Klasszikusan modern szerző” – Búcsú Nádas PétertőlNádas Pétert gyászolja a világsajtó„A nemzet kultúrája nem lehet senkinek a személyes tulajdona, hanem közös tulajdon” – Sokan Nádas Péter idézetekkel búcsúznak a világhírű írótól