Döntöttek, Unger Anna Rózát jelölik az NVVH elnökének

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Anna Rózát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének.
A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították.Így képzelik el az új vagyonvisszaszerzési hivatalt a jelöltekA bűn nem maradhat jogi következmények nélkül, négy irányba indulhat a magyarországi vagyonvadászat