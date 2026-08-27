Jogi lépéseket tenne az őt ért támadásokkal szemben az augusztus 20-i ünnepségek szervezője

vizsgálat;augusztus 20.;feljelentések;Belügyminisztérium;szervezők;rendezvénysorozat;

2026-08-27 09:15:00 CEST

Besnyő Dániel állítja, hogy cége, a Hardrock Kft. nem tiszás cég, kormányoktól és pártoktól függetlenül működik több mint 20 éve.

Várom a vizsgálat eredményét, mert meggyőződésem, hogy a tények egyértelmű tisztázása véget vet az engem és a cégemet ért alaptalan vádaknak és támadásoknak. A szükséges jogi lépések előkészítését megkezdtem – reagált a Facebook-oldalán az augusztus 20-i rendezvénysorozat ügyében, elsősorban a vitatott közbeszerzése miatt a Belügyminisztériumnál (BM) elrendelt vizsgálatra Besnyő Dániel, a Hardrock Kft. ügyvezetője. – Az én vízióm az volt, hogy az augusztus 20-i rendezvénysorozatot szakmailag megújítsuk, és mindezt felelős gazdálkodás mellett tegyük. Az eredményeinkért, a munkánkért, a szakmai döntéseinkért és a gazdálkodásunkért a felelősséget vállalom – tette hozzá. Az ügyben a Mi Hazánk feljelentést tett, a Fidesz-frakció pedig a Közbeszerzési Hatósághoz fordult.

Az ügyvezető kijelentette, hogy a közbeszerzési eljárást természetesen nem ő bonyolította, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől (NRÜ) kapták a meghívást az ajánlattételre. – Annak érdekében, hogy átlássam a valós költségeket, információkat kértem a Lounge Eventtől azzal kapcsolatban, hogy a korábbi években kik és hogyan árazták a szolgáltatásokat. Addigra már az egész szakmának nyilvánvaló volt, hogy a Lounge nem fog állami rendezvényt megvalósítani és az is, hogy a nemzeti ünnep is megrendezésre kerül, ahogy minden évben – magyarázta kapcsolatát a NER-es Balásy Gyula cégével, amellyel a Magyar-kormány szerződés bontott.

Arra, hogy miért a dolgoztatott mégis a Lounge embereivel, Besnyő azt mondta, hogy ott valóban van egy csapat olyan szakember, akik specifikus tudással és tapasztalattal rendelkeznek. – Ezzel a 13 szakemberrel magánszemélyként szerződtünk a projekt megvalósítási időszakára, a sikeres pályázatot követően, hogy ez a tudás a rendezvény létrehozását segítse. A cégem nem tiszás cég, kormányoktól és pártoktól függetlenül működik több mint 20 éve, több, mint 500 sikeres projekten vagyunk túl – tette hozzá az idei augusztus 20-i rendezvények szervezője.

Mint megírtuk, a BM azután indított vizsgálatot, hogy Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő Facebbokon közölte, ha a szerinte visszaélésgyanús ügyben a kormány nem lép, feljelentést tesz. A Besnyő Dániel által említett információkérésről, levelezésről a korábbi ellenzéki politikus azt írta, hogy, a későbbi nyertes vállalkozás már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudott arról, hogy ajánlattételre hívják, mint a másik két cég. Hadházy Ákos szerint a későbbi nyertes Radnai Márkra hivatkozva három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozások. A másik két cég végül nem adott be ajánlatot. Azt is állította, hogy a Tisza Párt alelnöke pontosan tudta, hogyan szervezik meg az augusztus 20-i rendezvénysorozatot, mert az arról szóló e-maileknek címzettje volt. Radnai Márk erre úgy reagált, hogy ő csak a kreatív koncepció kialakításában segített, de a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében semmilyen módon nem vett részt, az e-maileket nem látta.