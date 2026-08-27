Bagolybuszok indulnak Inotára a csütörtöktől vasárnapig tartó fesztiválra

felújítás;Vitézy Dávid;vonatok;Várpalota;vasútállomás;buszok;INOTA Fesztivál;

2026-08-27 12:00:00 CEST

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a bulizók és érdeklődők így az INOTA fesztivál idején minden napszakban eljuthatnak a Veszprém megyei Várpalotához tartozó egykori hőerőmű területére.

Bagolybuszokkal segítjük az INOTA fesztiválon bulizókat – tette közzé Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ismertetése szerint napközben és este vasúton az óránként induló Bakony és Göcsej IC-kel lehet eljutni Várpalotára, az állomásról a szervezők térítéses shuttle-buszt, azaz ingajáratot indítanak. A Volánbusz is több járattal is segíti a fesztivál megközelítését, éjszaka pedig közlekednek az úgynevezett bagolybuszok.

Késő este óránként közlekednek a shuttle-buszok Várpalota vasútállomásra, amelyekhez csatlakozik InterCity Budapest felé, hajnalban 5:20-kor és 6:16-kor indulnak az első vonatok Várpalotáról Budapestre. Székesfehérvár felé a 21:16-kor induló busz után még hajnali fél 4-ig több plusz éjszakai járat közlekedik, amelyekkel elérhetők a balatoni bagolyvonatok és a hajnali járatok is – tette hozzá a tárcavezető, aki szerint a Népligetből induló 1212, 1215, 1216 és 1229-es járatokkal szinte a fesztivál bejáratáig el lehet jutni, a Veszprémből és Székesfehérvárról érkező buszokról leszállva pedig egy rövid sétával közelíthető meg a régi hőerőmű területe.

Lapunk is írt róla, hogy idén ezen a héten, augusztus 27. és 30. között tartják a hazai elektronikus zenei élet meghatározó rendezvényét, az INOTA Fesztivált, amelynek keretében képzőművészeti kiállítások, installációk is megtekinthetők.

Vitézy Dávid egy másik bejegyzésében arról is hírt adott, hogy a héten a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) munkaterületet adott a kivitelezőknek, így átfogó felújítás kezdődik a várpalotai vasútállomás épületének utasforgalmi területein. A mintegy 65 millió forintos beruházás egyik legfontosabb eleme a váróterem teljes megújítása lesz. A munkálatok ideje alatt a várpalotai vasútállomás folyamatosan üzemel, a vonatközlekedést és a vasúti menetrendet a felújítás nem érinti. Ugyanakkor a kivitelezés alatt a várótermet várhatóan mintegy négy hónapra le kell zárni, ezért az utasoknak átmeneti korlátozásokra kell számítaniuk. A kieső szolgáltatásokat ideiglenes megoldásokkal, konténerekkel és mobil pénztárkocsival biztosítják.