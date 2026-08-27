Felmentették az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját

Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója a mai napon felmentette tisztségéből Dr. Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját - közölte Facebook-oldalán az OKFŐ.
Az intézmény vezetését 2026. szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Dr. Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki Utcai Kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól - tették hozzá.
Ahogyan arról beszámoltunk tegnap Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója felmentette a hatvani kórház vezetőjét. Korábban rendkívüli vizsgálatot rendelt el a hatvani Albert Schweitzer Kórház egy 80 éves csányi asszony halála után, akit az intézményből való elbocsátását követően betegszállító vitt haza, de otthonánál már nem mutatott életjeleket.Felmentette a hatvani kórház vezetőjét az OKFŐ főigazgatójaAz Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója közölte, ő boldogan bezárná a térítéses betegellátó osztályt, de az rendszerhiba, hogy a kórházak többsége brutális adóssággal küzd