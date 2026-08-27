Felmentették az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját

egészségügy;főigazgató;felmentés;Uzsoki Utcai Kórház;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2026-08-27 13:23:00 CEST

Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója tegnap a hatvani kórház főigazgatóját menesztette.

Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója a mai napon felmentette tisztségéből Dr. Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját - közölte Facebook-oldalán az OKFŐ.

Az intézmény vezetését 2026. szeptember 1-jétől megbízott főigazgatóként Dr. Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatója látja el. Megbízatása az Uzsoki Utcai Kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól - tették hozzá.

Ahogyan arról beszámoltunk tegnap Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója felmentette a hatvani kórház vezetőjét. Korábban rendkívüli vizsgálatot rendelt el a hatvani Albert Schweitzer Kórház egy 80 éves csányi asszony halála után, akit az intézményből való elbocsátását követően betegszállító vitt haza, de otthonánál már nem mutatott életjeleket.