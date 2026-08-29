Újra lehet pályázni az ARTtransfer-díjra

pályázat;Ludwig Múzeum;kortárs művészet;mesterséges intelligencia;

2026-08-29 20:32:00 CEST

Olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért.

Október 4-ig lehet pályázni az idei ARTtransfer-díjra, amelyet a Ludwig Múzeum olyan szakembereknek ítél oda, akik sokat tesznek a kortárs művészet érthetőbbé és elérhetőbbé tételéért.

Idén olyan, 2023 és 2026 között megvalósult projekteket várnak, amelyekben a mesterséges intelligencia valamilyen módon megjelenik a művészet oktatásában vagy közvetítésében. Lehet például az AI-t pedagógiai eszközként használni, de az is pályázhat, aki az AI-t a kortárs művészet témájaként dolgozza fel.

A zsűri olyan projekteket keres, amelyek fejlesztik az önálló és kritikus gondolkodást, erősítik a médiatudatosságot és a társadalmi felelősségérzetet, figyelembe veszik a különböző korosztályok és társadalmi csoportok igényeit, mások számára is könnyen átvehetők, kevés pénzből is megvalósíthatók.

A pályázat kétfordulós. Az első körben kiválasztott pályázók egy nyilvános minikonferencián tíz percben bemutatják a projektjüket, majd a zsűri ott választja ki a nyertest. A fődíj bruttó 500 ezer forint, a Ludwig Múzeum különdíja 300 ezer forint. A döntőbe jutók oklevelet és könyvcsomagot is kapnak. A díjátadót november 13-án tartják.

A részletes pályázati kiírás a Ludwig Múzeum honlapján érhető el.