Öt százalékra csökkentik az NKA miniszteri keretét

Nemzeti Kulturális Alap;Tarr Zoltán;Hankó Balázs;

2026-08-27 19:59:00 CEST

Tarr Zoltán kulturális miniszter szerint az NKA előző vezetése az idei költségvetés 95 százalékát már a választások előtti három hónapban elköltötte.

Megkezdte munkáját a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága, amely csütörtökön tartotta első ülését az új miniszteri kinevezettek részvételével – közölte Tarr Zoltán kulturális miniszter. Mint arról korábban beszámoltunk, a testület három új tagja Ott Anna irodalomterapeuta, kommunikációs szakember és művészeti menedzser, Sasvári Edit művészettörténész, muzeológus, a Kassák Múzeum munkatársa, valamint Mácsai Pál színész-rendező, az Örkény István Színház alapítója.

A kilenctagú bizottság egy helye egyelőre betöltetlen. A kilencedik tagot a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége és a Music Hungary Szövetség jelöli ki szeptember 7-ig.

Tarr Zoltán bejegyzése szerint az NKA előző vezetése az alap idei költségvetésének 95 százalékát a választások előtti három hónapban elköltötte. A miniszter közölte, hogy a közös jogkezelő szervezetektől érkező támogatásoknak köszönhetően ugyanakkor még az idén születhetnek új támogatási döntések.

A bizottság csütörtökön a közös jogkezelőktől érkezett, több mint négymilliárd forintos keretről is döntött.

A testület elsődleges célja az állandó kollégiumok szerepének visszaállítása, valamint az előző kulturális miniszter, Hankó Balázs nevéhez kötődő 25 százalékos egyedi miniszteri keret csökkentése. Tarr Zoltán közlése szerint ez jövőre már csak az NKA forrásainak 5 százalékát teszi ki, és krízishelyzetekben használhatják majd fel a kulturális élet szereplőinek támogatására. A miniszter szerint ezzel az egyedi keret elveszíti korábbi „direkt politikai funkcióját”.

A bizottság döntött arról is, hogy ismét megkezdi munkáját a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma. Tarr Zoltán azt állítja,

ebből a keretből a választásokat megelőző 15 hónapban mintegy 16 milliárd forintot fizettek ki, elsősorban politikai kedvezményezetteknek, illetve választási kampány támogatására.

Az ügyben hatósági vizsgálatok folynak. Az újjáalakuló kollégium új pályázatokat már nem támogat: a korábban megítélt támogatásokhoz kapcsolódó beszámolókat és módosítási kérelmeket vizsgálja majd.

A miniszter szerint az átalakítás egyelőre átmeneti szakaszban van: a bizottságban és a kollégiumokban még az MMA és a szakmai szervezetek által korábban delegált tagok vannak többségben. A korábbi miniszteri kinevezettek többségének visszahívása mellett az új tagok felkérése is folyamatban van.