Négy perc alatt lopták el Európa egyik legjelentősebb bronzkori aranykincsét

Spanyolország;lopás;műkincsrablás;

2026-08-27 19:44:00 CEST

Kevesebb mint négy perc alatt vitték el a spanyolországi Villena múzeumából Európa egyik legjelentősebb bronzkori aranyleletének nagy részét. A több mint háromezer éves Villenai kincs régészeti értéke felbecsülhetetlen, csaknem tíz kilogramm aranyat tartalmaz.

A rablók csütörtök hajnalban törtek be a délkelet-spanyolországi Alicante tartományban fekvő Villena múzeumába (MUVI). A riasztó 5 óra 20 perc körül szólalt meg, 5.24-kor azonban az elkövetők már el is hagyták az épületet. A város önkormányzatának szóvivője „szupergyorsnak és rendkívül professzionálisnak” nevezte az akciót.

Az elkövetők több járművel érkeztek, és feltehetően egy ablakon keresztül jutottak az épületbe. A nyomozók azt is vizsgálják, összefüggött-e a betöréssel, hogy nem sokkal korábban a város sportközpontjában is megszólalt egy riasztó: elképzelhető, hogy ezzel akarták elterelni a rendőrség figyelmét. A múzeum szerint valamennyi biztonsági rendszer működésbe lépett.

– Elvitték a kincs nagy részét. Teljesen össze vagyunk törve, még most is remegek – mondta újságíróknak Fulgencio Cerdán, Villena polgármestere. Hozzátette: a lelet nem egyszerűen értékes műtárgyegyüttes, hanem a város történelmi örökségének része.

A Villenai kincs 59, nagyrészt aranyból készült tárgyból áll: tálak, karperecek és edények mellett ezüstből, vasból és borostyánból készült darabokat is tartalmaz. A tárgyakat nagyjából Kr. e. 1000 körül készítették. Az aranytárgyak össztömege megközelíti a tíz kilogrammot; pusztán az arany mai értékét mintegy 1,7 millió euróra becsülik. Régészeti és kultúrtörténeti jelentőségük azonban ennél összehasonlíthatatlanul nagyobb.

A leletegyüttest José María Soler régész fedezte fel 1963 decemberében. A tárgyak egy kiszáradt vízmosás medrébe rejtett edényből kerültek elő. A felfedezéshez egy néhány hónappal korábban véletlenül megtalált arany karperec vezette el a régészeket. A Villenai kincset azóta az Ibériai-félsziget bronzkori ötvösművészetének egyik legfontosabb emlékeként tartják számon.

A rendőrség a biztonsági kamerák felvételeit elemzi, és azt vizsgálja, hogy műkincsrablásokra szakosodott szervezett csoport állhat-e az akció mögött. A rendkívül gyors végrehajtás és az, hogy az elkövetők célzottan a legértékesebb tárgyakért érkeztek, előre megtervezett rablásra utal.

Az eset egy európai műkincsrablási sorozat legújabb állomása. Októberben a párizsi Louvre-ból nyolc percnél rövidebb idő alatt 88 millió euró értékű ékszereket vittek el, augusztusban pedig egy szicíliai múzeumból Antonello da Messina négy reneszánsz művét lopták el. Nem sokkal korábban az olasz rendőrség három, korábban ellopott Cezanne-, Renoir- és Matisse-festményt szerzett vissza.