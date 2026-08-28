Magyar Péter: Az NVVH a Markó utcába költözik, megkapja a Lánczi-féle Szuverenitásvédelmi Hivatal 2,3 milliárd forintját is

pénz;székház;Magyar Péter;NVVH;

2026-08-28 11:21:00 CEST

Elég szimbolikus helyszín.

A Budapest V. kerületében fekvő Markó utca 16-ba, a Kúria helyére, a Legfőbb Ügyészség mellé költözik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) – jelentette be Magyar Péter pénteken a parlamentben. a szervezet elnökéről, Unger Annáról szóló titkos szavazás előtt.

A miniszterelnök közlése szerint az NVVH székházának a helyszínén túl a Tisza-kormány a héten döntést hozott arról is, hogy a Lánczi Tamás-féle Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZVH) megszűnése után még megmaradt 2,3 milliárd forint az NVVH-é legyen. Az SZVH összesen hatmilliárd forintból maradt meg ennyi.

Ami a Markó utca 16-ot illeti, az Igazságügyi palota néven ismert épület 1913 és 1918 között épült az akkori Igazságügyi Minisztérium számára. Jelenleg a Kúrián kívül a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma működik benne. Van egy másik Igazságügyi palota is, az a Kossuth téren, az Országházzal szemben áll, 1893 és 1896 között építették fel.

A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítása Magyar Péter és a Tisza egyik fő választási ígérete volt. Célja az lenne, hogy visszaszerezze azt az átjátszott vagyont, amely a NER 16 éve alatt az Orbán-kormányhoz közeli oligarchia zsebébe vándorolt. Az ilyesfajta elszámoltatás Magyarországon nagyon népszerű, egy július végi felmérésben a társadalom 78 százaléka mondta azt, hogy támogatja az NVVH felállítását. Még a Fidesz-szimpatizánsok csaknem egyharmada is így nyilatkozott.