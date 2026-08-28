Krasznahorkai László és Babarczy Eszter nyerte a Merítés-díjat

Krasznahorkai László;Babarczy Eszter;Merítés-díj;

2026-08-28 14:16:00 CEST

A független Merítés irodalmi díj zsűrije Krasznahorkai Lászlónak ítélte, a a legnagyobb magyar online könyves közösségi oldal és adatbázis, a moly.hu felhasználóinak szavazatai alapján kiosztott közönségdíjat pedig Babarczy Eszter nyerte.

Idén tizenkettedszer döntöttek a Merítés-díjról. A független, a magyar irodalmat szerető olvasók által alapított díj Krasznahorkai Lászlónak és Babarczy Eszternek jut ebben az évben. A zsűri döntése alapján a széppróza kategória 2026-os győztes műve: a Nobel-díjas Krasznahorkai László legfrissebb regénye, A magyar nemzet biztonsága. A közönség szerint a széppróza kategória győztes műve Babarczy Eszter Apám meghal című kötete.

A Merítés-díjat a kortárs magyar irodalmat szerető olvasók hozták létre 2014-ben abból a célból, hogy egy, az olvasóközönség véleményét tükröző irodalmi díjat szavazzanak meg az év legkiemelkedőbb magyar művének.Tavalyelőtt Tompa Andrea, tavaly pedig Darvasi László vehette át másodszor a díjat. Idén is folytatódik ez a sorminta, most is egy korábbi – a 2017-es – győztes duplázott.

A tizes listára idén egyetlen elsőkönyves szerző került be, a friss Margó-díjas Tóth Marcsi. A széppróza kategóriában a Krasznahorkai László regényét követő sorrend: Bognár Péter: Elmész, visszajössz, sose halsz meg, Babarczy Eszter: Apám meghal, Nádas Péter: Halott barátaim, Szeifert Natália: Hóember a Naprendszerben, Visky András: Illegalisták, Barnás Ferenc: Most és halála óráján, Spiró György: Padmaly, Tóth Marcsi: Erdő van idebenn és Kiss Tibor Noé: Olvadás című műve.

A közönség augusztus 26-ig szavazhatott, és Babarczy Eszter színházrendező apjához, Babarczy Lászlóhoz fűződő viszonyát dolgozza fel.

Krasznahorkai László A magyar nemzet biztonsága című regényéről így írt zsűri a Litera.hu híre szerint: „Biztos sokan fognak idén is papírforma győzelemről beszélni (ahogy tavaly Darvasi könyvénél is). Ez a könyv egyben biztosan a többi fölé emelkedett, a sokrétűségében, ami majd sokakat késztet arra, hogy többször is elolvassák, hogy felfedezzenek benne új dolgokat.”

Balázs Emőke, a zsűri tagja így fogalmazott: „A regény az előzőeknél konkrétabb, térben-időben kézzelfoghatóbb környezetbe helyezett cselekménye a két központi karakter találkozására és ki(nem)alakuló barátságára fókuszál. Munkájuk, elmélkedéseik, alakjuk és kapcsolatuk révén pedig a lét és az emberi lét kérdéseire vagy épp tudomány és művészet viszonyára – elvont és konkrét problémák, mindennapok és örökkévalóság, személyes és kozmikus idő, mozgásterek és lehetőségek, kényszerűségek és elkerülhetetlen véletlenek, remények és csalódások, próbálkozások és kudarcok –; annyi minden belefér ebbe a rövid, de sűrű és jól komponált regénybe. Nagyon szépen összeszőtt szálak, témák és motívumhálók tartják feszesen (a helyenként talán a kelleténél több ismétlés ellenére)” - olvashat a Litera.hu-n.

A széppróza kategória korábbi nyertesei:

A zsűri díja

2015: Závada Pál: Természetes fény

2016: Darvasi László: Isten. Haza. Csal.

2017: Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér

2018: Vida Gábor: Egy dadogás története

2019: Garaczi László: Hasítás

2020: Bodor Ádám: Sehol

2021: Tompa Andrea: Haza

2022: Danyi Zoltán: A rózsákról

2023: Nádas Péter: Rémtörténetek

2024: Tompa Andrea: Sokszor nem halunk meg

2025: Darvasi László: Neandervölgyiek

Közönségdíj

2015: Dragomán György: Máglya

2016: Bartis Attila: A vége

2017: Grecsó Krisztián: Jelmezbál

2018: Vida Gábor: Egy dadogás története

2019: Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem

2020: Moesko Péter: Megyünk haza

2021: Nádasdy Ádám: A szakállas Neptun

2022: Gerlóczy Márton: A katlan

2023: Tóth Krisztina: A majom szeme

2024: Tompa Andrea: Sokszor nem halunk meg

2025: Szöllősi Mátyás: Fóbia