Lebombázott ukrán épület kormával készített képeket egy brit képzőművész

képzőművészet;kulturális örökség;Harkiv;Odessza;orosz-ukrán háború;Piers Secunda;

2026-08-28 11:15:00 CEST

Piers Secunda egy harkivi kormányépület romjaiból származó korommal festette meg az ukrán kultúra pusztításáról szóló sorozatát. A művekhez kapcsolódó dokumentumok azokat is megnevezik, akiket az ukrán hatóságok az elhurcolt gyerekekért és a kulturális örökség elleni támadásokért felelősnek tartanak.

Egy orosz támadásban lerombolt harkivi kormányépületből származó korom felhasználásával készítette el legújabb képsorozatát Piers Secunda brit képzőművész – írta a The Art Newspaper. A Nature Morte: The Extermination of Ukraine című kiállítás az ukrán kulturális örökség pusztításával, a műtárgyak elrablásával, valamint az elfoglalt területekről Oroszországba hurcolt gyerekek sorsával foglalkozik.

A Londonban, a Fitzrovia Galleryben szeptember 6-ig látható huszonegy alkotás Secunda saját finanszírozású, hároméves kutatásának eredménye. A művész Ukrajnába is elutazott, a felhasznált kormot pedig barátja, Jerome Starkey haditudósító hozta el neki a lebombázott harkivi épület romjai közül. Piers Secunda korábban az Iszlám Állam által elpusztított moszuli múzeumból származó elszenesedett anyaggal is készített rajzokat.

A most bemutatott munkák első pillantásra nem háborús jeleneteket ábrázolnak, hanem ukrán ételeket és alapanyagokat: gyümölcsöket, zöldségeket, céklalevest, vagyis borscsot, valamint pampuskát, a hagyományos ukrán kelt tésztát. A művész azért választotta ezeket a motívumokat, mert az ételkészítés mindenki számára érthető folyamat: a nyersanyagból étel, az ételből pedig az ismétlődés révén hagyomány lesz.

A gasztronómia így nem pusztán a mindennapi élet részeként jelenik meg, hanem a kulturális identitás egyik hordozójaként.

A képeket Piers Secunda három piramis alakú és egy függőleges kompozícióba rendezte. A csoportok címe Az ukrán gyerekek deportálása, Az ukrán művészet és kultúra kifosztása, Az ukrán gyerekek militarizálása, illetve Az odesszai székesegyház elpusztítására tett kísérlet. A piramisok alján a nyers alapanyagok, középen a kész ételek, felül pedig a kenyerek láthatók. Az elrendezés egyúttal a hatalmi szerkezetet is jelképezi: a döntések felül születnek, majd az utasítások a rendszer alsóbb szintjeire jutnak el.

Minden alkotáshoz QR-kód tartozik, amely egy-egy, az ukrán kormány által a bemutatott cselekményekkel összefüggésbe hozott személy dokumentációjához vezet. A kiállítás összesen huszonegy embert nevez meg. Az összeállítás nyilvánosan hozzáférhető forrásokra, valamint ukrán civil szervezetekkel, múzeumi és levéltári szakemberekkel, kulturális dolgozókkal, kormányzati tisztviselőkkel, független kutatókkal és hírszerzési szereplőkkel készített interjúkra támaszkodik.

A kutatásban Secundát Vladiszlav Havrilov ukrán egyháztörténész segítette, aki az elfoglalt területekről elhurcolt gyerekek deportálását és oroszországi „átnevelését” vizsgálja. A dokumentáció az orosz állami tisztviselők mellett egyházi vezetők felelősségét is felveti.

Az ukrán gyerekek deportálása című piramis tetején Kirill moszkvai pátriárkához kapcsolódó kenyérkép áll. A hozzá tartozó anyag azt rója fel az orosz ortodox egyház vezetőjének, hogy szent háborúként igazolta Ukrajna lerohanását, egyházi szervezetek pedig részt vesznek az elhurcolt gyerekek oroszországi elhelyezésében. Kirill pátriárkával szemben az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Csehország is szankciókat vezetett be.

A művekhez társított dokumentumok nem bírósági ítéletek, hanem kutatási anyagok és az ukrán hatóságok megállapításain alapuló felelősségi térképek. Secunda ezzel a módszerrel az alkotásokat egyúttal információs felületté teszi:

a látogató nemcsak egy háborúban elpusztult épület anyagával találkozik, hanem az egyes támadások mögötti intézményrendszerrel és személyes felelősség kérdésével is.

A kiállításon egy nagy méretű térkép is látható, amely 6374, 2022 és 2026 között megrongált ukrajnai kulturális helyszínt jelöl. Az adatokat az Ukrainian Heritage Monitoring Lab gyűjtötte össze. A tárlat része továbbá David Miller negyvenperces dokumentumfilmje, amely Secunda kutatómunkáját, ukrajnai útját és kulturális szakemberekkel készített beszélgetéseit mutatja be.

A Nature Morte francia kifejezés csendéletet jelent, szó szerint azonban „halott természetként” is fordítható.