Az ukrán agrárminiszter szerint az ukrajnai áruraktárak mintegy 90 százaléka semmisült meg orosz csapások miatt

Az orosz támadások megsemmisítették a fejlett áruraktározási létesítmények mintegy 90 százalékát Ukrajnában - közölte Tarasz Viszockij ukrán agrárminiszter pénteki sajtótájékoztatóján az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint.
A 90 százalék már megsemmisült. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak. Éhínség veszélye nincs - hangsúlyozta a tárcavezető. Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni orosz támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. A raktárinfrastruktúra folyamatos megsemmisítése miatt változik a kiskereskedelmi ellátás logisztikája. Viszockij szerint jelenleg a legéletszerűbb alternatíva a termékek közvetlenül a beszállítótól az értékesítési helyre szállítása, ez azonban bonyolultabb és költségesebb logisztikát jelent. Jelenleg több vállalkozás más helyszínekre költözik, de már feljegyeztek az orosz támadásokat áthelyezett létesítmények ellen is.A szövetségesek Kijev Patriotokkal való ellátásáért lobbiznak, miközben zajlik a tárgyalásokhoz való visszatérés előkészítése
A miniszter elmondta, hogy támogatja a kockázatok paritásos megosztását az ellátási lánc résztvevői között abban az esetben, ha az orosz támadások következtében megsemmisülnek a termékek. Viszockij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az állam nem részese ezeknek a gazdasági és szerződéses kapcsolatoknak. „A termékek beszállítása és értékesítése szempontjából jelenleg egyetlen állami szereplő sincs ebben a láncban. Ezek kizárólag a gazdasági szereplők közötti gazdasági és szerződéses kapcsolatok. Álláspontunk szerint mindenképpen igazságos lenne a kockázatok paritásos megosztása” - fejtette ki a politikus.
Tarasz Viszockij megjegyezte, hogy a megsemmisült termékek utáni veszteségek kompenzációjának mechanizmusa nem feltétlenül jelentené a veszteségek 50-50 százalékos megosztását, mivel az egyes termékek árrése, értékesítési feltételei és jövedelmezősége eltérő. „Az lenne tisztességes, ha az egyes termékek esetében a kockázatok megosztását a végső gazdasági hatás függvényében határoznák meg. Nem terhelheti a kockázat 100 százalékban egyik felet sem. A megosztásnak azonban egyedinek kell lennie, az adott terméktől és az együttműködés feltételeitől függően” - összegezte a miniszter.Lebombázott ukrán épület kormával készített képeket egy brit képzőművész
A hírportál felidézte, hogy augusztus 5-re virradóra az orosz támadások megrongálták vagy megsemmisítették a Fozzy Group négy elosztóközpontját, amelyek több üzletláncot is elláttak áruval. A támadásban hat ott dolgozó vesztette életét.
Az augusztus 27-i orosz támadásban megrongálódott a KOLO élelmiszerüzlet-lánc egyik raktára. Ugyanezen a napon egy Kijev megyei raktárt is megrongáltak az orosz csapások, amelyet a Fora üzletlánc használt. Ezt a raktárt a hálózat mindössze négy napja használta.
Egy augusztus 20-i orosz támadásban károsodott a Fora üzletlánc Kijev megyei Martuszivka településén található raktára is, ahol friss élelmiszereket tároltak. Ez az elosztóközpont mindössze egy hétig működött.Ukrajna, Gáza és az ENSZ reformja is a magyar küldöttség napirendjén lesz