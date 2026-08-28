Az ukrán agrárminiszter szerint az ukrajnai áruraktárak mintegy 90 százaléka semmisült meg orosz csapások miatt

Ukrajna;élelmiszer;orosz támadás;

2026-08-28 16:54:00 CEST

Éhínség ugyanakkor nem fenyeget.

Az orosz támadások megsemmisítették a fejlett áruraktározási létesítmények mintegy 90 százalékát Ukrajnában - közölte Tarasz Viszockij ukrán agrárminiszter pénteki sajtótájékoztatóján az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint.

A 90 százalék már megsemmisült. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak. Éhínség veszélye nincs - hangsúlyozta a tárcavezető. Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni orosz támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. A raktárinfrastruktúra folyamatos megsemmisítése miatt változik a kiskereskedelmi ellátás logisztikája. Viszockij szerint jelenleg a legéletszerűbb alternatíva a termékek közvetlenül a beszállítótól az értékesítési helyre szállítása, ez azonban bonyolultabb és költségesebb logisztikát jelent. Jelenleg több vállalkozás más helyszínekre költözik, de már feljegyeztek az orosz támadásokat áthelyezett létesítmények ellen is.

A miniszter elmondta, hogy támogatja a kockázatok paritásos megosztását az ellátási lánc résztvevői között abban az esetben, ha az orosz támadások következtében megsemmisülnek a termékek. Viszockij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az állam nem részese ezeknek a gazdasági és szerződéses kapcsolatoknak. „A termékek beszállítása és értékesítése szempontjából jelenleg egyetlen állami szereplő sincs ebben a láncban. Ezek kizárólag a gazdasági szereplők közötti gazdasági és szerződéses kapcsolatok. Álláspontunk szerint mindenképpen igazságos lenne a kockázatok paritásos megosztása” - fejtette ki a politikus.

Tarasz Viszockij megjegyezte, hogy a megsemmisült termékek utáni veszteségek kompenzációjának mechanizmusa nem feltétlenül jelentené a veszteségek 50-50 százalékos megosztását, mivel az egyes termékek árrése, értékesítési feltételei és jövedelmezősége eltérő. „Az lenne tisztességes, ha az egyes termékek esetében a kockázatok megosztását a végső gazdasági hatás függvényében határoznák meg. Nem terhelheti a kockázat 100 százalékban egyik felet sem. A megosztásnak azonban egyedinek kell lennie, az adott terméktől és az együttműködés feltételeitől függően” - összegezte a miniszter.

A hírportál felidézte, hogy augusztus 5-re virradóra az orosz támadások megrongálták vagy megsemmisítették a Fozzy Group négy elosztóközpontját, amelyek több üzletláncot is elláttak áruval. A támadásban hat ott dolgozó vesztette életét.

Az augusztus 27-i orosz támadásban megrongálódott a KOLO élelmiszerüzlet-lánc egyik raktára. Ugyanezen a napon egy Kijev megyei raktárt is megrongáltak az orosz csapások, amelyet a Fora üzletlánc használt. Ezt a raktárt a hálózat mindössze négy napja használta.

Egy augusztus 20-i orosz támadásban károsodott a Fora üzletlánc Kijev megyei Martuszivka településén található raktára is, ahol friss élelmiszereket tároltak. Ez az elosztóközpont mindössze egy hétig működött.