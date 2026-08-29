Elhagyhatta a kórházat a Gripen-balesetben megsérült pilóta

kórház;pilóta;Gripen-baleset;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-08-29 07:14:00 CEST

Ruszin-Szendi Romulusz mielőbbi teljes felépülést kívánt neki.

Hazatérhetett a kórházból az a pilóta, aki a magyar légierő JAS-39 Gripenjével szenvedett balesetet hétfőn Szolnok mellett – erről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter tájékoztatott a Facebookon. A tárcavezető mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak.

Mint ismert, a meghibásodott repülőgépből a pilóta sikeresen katapultált, azonban a művelet közben gerincsérülést szenvedett, ezért meg kellett műteni. Kedden a műtétet sikeresen végrehajtották, így szerencsére van esély a pilóta teljes felépülésére.