A török vadászgép hátulról támadt - Megszólalt a túlélő pilóta

Megszólalt a török F-16-osok által kilőtt orosz Szu-24-es harci gép egyik pilótája, akit kedden talált meg a szíriai hadsereg és az orosz különleges egységek. A navigátort egy helyi orosz bázison helyezték biztonságba, él és egészséges. Az orosz légierő Szu-24-esének életben maradt navigátora szerint a török F-16-os bejelentetlenül és hátulról támadt, nem volt lehetőség kitérni előle. Állítja: nem sértették meg a török légteret - írja a hvg.hu.