Az államfő a Honvédkórházban az egészségügyi személyzettől is tájékoztatást kapott.
A Szászvárosnál történt szerencsétlenséget túlélő férfit újra kellett éleszteni, majd kórházba szállították.
A győri rendőrök légi közlekedés biztonsága elleni bűntett gyanúja miatt indítottak nyomozást.
A pilóta röviddel indulás után lett rosszul, majd eszméletét vesztette. A másodpilóták a kényszerleszállás mellett döntöttek, de mire földet értek, a férfi már halott volt.
Éppen egy orosz támadást próbált megakadályozni az amerikai gyártású gép. A beleset okát még vizsgálják.
A pilóták továbbra is azt követelik a légitársaságtól, hogy állítsa vissza fizetésüket a Covid-19 előtti szintre. Michael O'Leary vezérigazgatónak csütörtökön Brüsszelben tortát nyomtak az arcába.
Vizsgálat indult annak megállapítására, hogy megfelelően betartották-e a repülés-előkészületi szabályokat.
A katapultált pilótát kimentették, a brit védelmi minisztérium vizsgálatot indított.
Egy tanulópilótát talált el a vádlott, felfüggesztett börtönbüntetést is kaphat.
Földi Ottó 14 ejtőernyőse életét mentette meg, mielőtt gépe lezuhant.
David Ibbotson családja szeretne méltóképpen elbúcsúzni az 59 éves pilótától, ezért gyűjtést indítottak, hogy újraindulhasson a kutatás.
A legjelentősebb, hazai gyökerű fapados légitársaság hirdetést tett közzé: utasszállító pilótaképzést indítanak. A nagyobb légitársaságok százasával tudnának felvenni pilótákat, de a repülőgépvezetők hiánya miatt világszerte gyakoriak a késések.
Munkalassító lépéseket terveznek a pilóták a Ryanairnél, miután a társaság nem válaszolt kéréseikre, amelyek a munkakörülményeket érintik - írta pénteken a brit The Guardian.
Belelézereztek egy Budapest fölött haladó személyszállító gép pilótájának a szemébe – tudta meg a Bors. Információik szerint emiatt a másodpilótának kellett átvennie a gép irányítását. A repülő épp Buda felett volt 1000-1500 méter magasan, kétszáz emberrel a fedélzetén.
Nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a szlovák pilótát, aki szilveszterkor részegen akart vezetni egy chartergépet Kanadában.
Légitámadást hajtott végre a jordán hadsereg Dél-Szíriában az Iszlám Állam (IS) állásai ellen - jelentette be szombaton a jordán légierő.
Szombaton is folytatja sztrájkját a Lufthansa német légitársaság pilótáinak szakszervezete (Vereinigung Cockpit - VC).
Egy számjegyet hibásan gépelt a számítógépbe és így egy kontinenssel arrébb vitte utasait az AirAsia pilótája. Kuala Lumpur helyett így Melbourne-ben szállt le a gép. Hibás volt a koordináta.
A leszállást követő alkoholteszten megbukott az Air India indiai légitársaság egyik nemzetközi járatának pilótája, akit a vizsgálat idejére felfüggesztettek állásából - írta csütörtökön a Gulf Times című angol nyelvű katari lap.
Felmerült a lehetősége annak, hogy a repülőgép parancsnoka szándékosan okozhatta a FlyDubai légitársaság utasszállítójának márciusi tragédiáját a dél-oroszországi Rosztov-na-Donuban - jelentette szerdán az Interfax hírügynökség egy, a légikatasztrófa ügyében folytatott vizsgálat állásáról jól értesült forrásra hivatkozva.
Megszólalt a török F-16-osok által kilőtt orosz Szu-24-es harci gép egyik pilótája, akit kedden talált meg a szíriai hadsereg és az orosz különleges egységek. A navigátort egy helyi orosz bázison helyezték biztonságba, él és egészséges. Az orosz légierő Szu-24-esének életben maradt navigátora szerint a török F-16-os bejelentetlenül és hátulról támadt, nem volt lehetőség kitérni előle. Állítja: nem sértették meg a török légteret - írja a hvg.hu.
Két pilóta életét vesztette Olaszországban, miközben próbarepülést végeztek egy kísérleti katonai géppel - közölte az AgustaWestland helikoptergyártó vállalat.
Felavatták Louis Blériot francia pilóta, mérnök szobrát pénteken Budapesten, a IX. kerületi József Attila lakótelepen. A pilóta 106 évvel ezelőtt innen, az akkor még katonai gyakorlótérként funkcionáló területről, először szállt fel repülővel Magyarországon.
Hat év után visszatér Magyarországra a Red Bull Air Race, a műrepülők száguldó cirkusza ezúttal is a fővárosban a Duna fölött, a Parlament előtti szakaszon méri össze a tudását a hétvégén.
Az Index információi szerint a honvédség vizsgálata arra jutott, hogy a magyar Gripen csehországi balesetét egyértelműen a pilóta hibája okozta.
A pilóta úgy döntött, hogy az üzemanyag kifogyásáig a levegőben tartja a gépet, majd úgynevezett hasraszállást hajt végre a kecskeméti kifutópályán. Mivel a gép balra kitört a betonon, a pilóta a protokollnak megfelelően katapultált.
A Lufthansa szerint egyelőre csak találgatnak arról, hogy mi lehetett a Germanwings Airbus A320-asát az Alpoknak vezető pilóta tettének motivációja.
Sikeresen teljesítette első útját a Solar Impulse 2 Dél-Svájcban, ami mérföldkőnek tekinthető annak a célnak a megvalósításában, hogy a repülőgép kizárólag napenergia-meghajtásra támaszkodva jövőre elsőként kerülje meg a Földet. A pilótáknak arra is fel kell készülniük, hogy hogyan fognak majd megbirkózni az alváshiánnyal és a szélsőséges hőmérséklettel.
A március 7-én nyomtalanul eltűnt maláj gép pilótája az első számú gyanúsítottja a rejtélyes ügynek.