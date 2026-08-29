Zivatarokat és viharos szelet hozhat a hidegfront, de a hőség miatt is figyelmeztetést adtak ki

időjárás;előrejelzés;hőség;figyelmeztetés;zivatar;

2026-08-29 07:33:00 CEST

A maximumok 30 és 35 fok között alakulhatnak a hétvégén.

Gyenge, széteső hidegfront vonul át hazánk felett, de csak mérsékelten fogjuk észrevenni – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint szombaton átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de emellett több órára kisüthet a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar, a déli óráktól főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. Az egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira forduló szél megerősödhet, kora délelőttig északnyugaton viharossá fokozódhat. Zivatarok környezetében máshol is lehetnek viharos széllökések, néhol intenzív csapadék és jégeső is előfordulhat.

A zivatarok miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A hőmérséklet délután 28 és 34, késő este 19 és 27 fok között valószínű. A hőség miatt kilenc megyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna) elsőfokú figyelmeztetést adta ki, itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.

Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor, és a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad.

A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakulhat, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Délutánra 30 és 35 fok közé melegedhet fel a levegő. A hőség miatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.