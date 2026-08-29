Még nincs minden veszve, tovább tárgyalhat a MOL az évszázad üzletéért

Szerbia;MOL;olaj;orosz olaj;

2026-08-29 09:30:00 CEST

Meghosszabbította az amerikai hatóság a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS működési engedélyét, a MOL tovább folytathatja a tárgyalásokat a szerb olajvállalat többségi tulajdonrészét birtokló orosz Gazpromnyefttel.

A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonkezelő Hivatalától („OFAC”) arra, hogy 2026. szeptember 30-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije („NIS”) többségi részesedésének megvásárlásáról, tudatta a Népszavával a MOL sajtóosztálya.

Az amerikai hatóság a NIS ideiglenes működési engedélyét is meghosszabbította. A hosszabbítási kérelem washingtoni jóváhagyása ezúttal is, mint minden korábbi esetben, az utolsó pillanatban, augusztus 28-án érkezett meg. A szerb olajvállalat augusztus 21-én nyújtott be újabb kérelmet az amerikai pénzügyminisztériumhoz működési engedélye meghosszabbításáért.

Az amerikai ideiglenes engedély birtokában szeptember végéig folytatódhatnak a tárgyalások a MOL és a NIS részvények 56,15 százalékát birtokló orosz energetikai óriás, a Gazpromnyeft között, ami esélyt ad arra, hogy létrejöjjön az évszázad magyar olajüzletekén emlegetett tranzakció a MOL és az orosz többségi tulajdonos között.

A magyar kőolajipari vállalat június 10-én írta alá a megállapodást a szerb kormánnyal a NIS jövőbeni irányításáról. E megállapodás alapján a Mol a szerb olajvállalat többségi tulajdonosává válhat, átveheti az amerikai szankciók miatt eladásra kényszerült orosz Gazpromnyefty által birtokolt többségi részvénycsomagot, amennyiben erről az orosz féllel is sikerül megállapodni. A szerb kormánnyal kötött megállapodás csak akkor léphet hatályba, ha a Mol és a Gazpromnyefty közötti megállapodás is létrejön, és azt az Egyesült Államok hatósága, az OFAC is jóváhagyja.

Arról a MOL-tól nem kaptunk tájékoztatást, miért húzódnak továbbra is az orosz féllel folyó tárgyalások, de Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter a NIS ideiglenes működési engedélye meghosszabbításának bejelentésekor azt mondta a szerb sajtónak, hogy a Mol és a Gazpromnyeft közötti tárgyalások a végső szakaszban vannak, a Mol potenciális vevőként tárgyal az orosz tulajdonrész megvásárlásáról. A szerb illetékes miniszter szerint az újabb amerikai engedély arra utal, hogy előrelépés történt, és további időt biztosít a tranzakció lezárására.

Aleksandar Vučić szerb elnök csütörtökiön, az amerikai engedélyre várva azt nyilatkozta, hogy ő maga bizakodó, véleménye szerint a NIS ügye szeptember folyamán rendeződhet.