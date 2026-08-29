Rakétacsapás után belső vizsgálat indult a kijevi régió egyik lőszerraktára miatt

orosz-ukrán háború;bucsai tömegmészárlás ;

2026-08-29 13:33:00 CEST

Legalább 27 ember életét vesztette, és több mint negyvenen megsérültek a Bucsa járásban fekvő Mila községet ért éjszakai orosz támadásban. Az ukrán ügyészség szolgálati mulasztás gyanújával keresi a felelősöket, mert robbanóanyagokat tároltak lakott terület közelében. A mentők még a romok között kutatnak.

Drámai katasztrófa rázta meg a kijevi fővárosi régiót az éjszakai órákban, amikor pusztító orosz rakétatámadás érte a Bucsai járásban található Mila községet. A legfrissebb hatósági tájékoztatások szerint a csapás következtében legalább 27 ember vesztette életét, és negyvenketten szenvedtek különböző súlyosságú sérüléseket. Timur Tkacsenko, a Kijevi Területi Katonai Közigazgatás vezetője a Telegram-csatornáján megerősítette a tragédia tényét, hozzátéve: a mentőalakulatok és a katasztrófavédelem egységei folyamatosan dolgoznak a romok alatt rekedt áldozatok felkutatásán.

A becsapódás körzetéből eddig több mint 380 lakost kellett sürgősen biztonságos helyre kimenekíteni, mivel a közeli lakóépületek jelentős része lakhatatlanná vált. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az éjszakai hadművelet során a kijevi térségben állomásozó ukrán fegyveres erők egyik kiemelt lőszerraktárát vették célba nagy pontosságú fegyverekkel. A becsapódás nyomán keletkezett másodlagos robbanássorozat és a szétrepülő szilánkok súlyos pusztítást végeztek a környező polgári infrastruktúrában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvános üzenetében megerősítette a súlyos károk tényét, és közölte, hogy a közvetlen lakókörnyezeten kívül egy idősek otthona, valamint egy fogyatékossággal élők számára fenntartott gondozóintézet is találatot kapott, ami tovább növelte a polgári áldozatok számát. A mentési munkálatok éjjel-nappal folynak, miközben a hatóságok az ideiglenesen elszállásolt lakosok ellátásáról és az egészségügyi intézmények megerősítéséről gondoskodnak.

A Bucsai járásban működő kórházak és sürgősségi osztályok teljes kapacitással üzemelnek, a súlyos égési sérülteket Kijev központi kórházaiba szállították át. A helyi katasztrófavédelmi szervek munkáját civil szervezetek és önkéntes csoportok is segítik, ételt, ruházatot és pszichológiai támogatást nyújtva az otthonukat elveszített családoknak és az idősek otthonából kimenekített gondozottaknak.

Szolgálati mulasztás gyanúja

A Mila faluban történt tragédia azonnali politikai és jogi reakciókat váltott ki Kijevben. Az ukrán főügyészség hivatalosan nyomozást indított szolgálati mulasztás elkövetésének gyanújával, hogy tisztázzák a katonai és civil felelősök szerepét a robbanószerkezetek és lőszerek lakott terület közelében történő tárolásában. Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök éles hangú nyilatkozatban ítélte el a történteket, felidézve egy hasonló, július elején bekövetkezett esetet a főváros délnyugati határában.

A kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a háború ötödik évében ugyanazok a hibák ismétlődnek meg a védelmi infrastruktúra elhelyezése során, ami szerinte már kimeríti a bűnös gondatlanság fogalmát. A védelmi létesítmények és lőszerraktárak lakott területek közvetlen szomszédságában való elhelyezése régóta kényes kérdés az ukrán haderőszervezésben. A háborús helyzetből adódóan a logisztikai hálózatok és a fegyverraktárak gyors mozgatása gyakran kényszerpályára állítja a katonai vezetést, a civil lakosság biztonságának veszélyeztetése azonban komoly belső feszültséget kelt.

Az ügyészségi vizsgálat keretében megkezdődött a katonai parancsnokok és a logisztikai felelősök kihallgatása, a hatóságok pedig a mulasztást elkövetők felelősségre vonását ígérik.

Az ukrán közvélemény és a politikai vezetés egyre határozottabban követeli a polgári lakosság védelmét szolgáló katonai szabályzatok betartását, hogy a stratégiai fontosságú lőszerkészletek ne jelentsenek közvetlen életveszélyt a környező települések lakóira.

Újra előtérben a hátország védelme

A kijevi térség ellen intézett orosz támadás időzítése és intenzitása illeszkedik az elmúlt hónapok légi hadviselési stratégiájába. Az orosz erők rendszeresen mérnek csapásokat az ukrán hátország logisztikai és energiatároló központjaira, a dróntámadásokat nagy hatótávolságú cirkálórakétákkal kombinálva. A cél az ukrán légvédelem kapacitásainak kimerítése és a katonai utánpótlási láncok megszakítása. A lakott területek szomszédságában található katonai objektumok így kiemelt célponttá válnak, ahol a támadások pusztító hatása a civil lakosságot is súlyosan érinti.

A háború elhúzódásával a belső elszámoltathatóság és a hibák átlátható kivizsgálása kulcskérdéssé vált a társadalmi bizalom megőrzése szempontjából. A Mila faluban történt katasztrófa ismét napirendre tűzi a logisztikai raktározási szabályok felülvizsgálatát, valamint a katonai létesítmények és a polgári infrastruktúra fizikai elkülönítését. A júliusi és a mostani eset azt mutatja, hogy a katonai logisztika és a polgári védelem közötti koordináció hiányosságait az orosz felderítés és precíziós csapásmérő képesség közvetlenül ki tudja használni.

A romok eltakarítása és a sérült épületek szerkezeti felmérése hetekig eltarthat a Bucsai járásban.

A helyi önkormányzat és a területi katonai közigazgatás gyorssegélyek folyósítását és rendkívüli újjáépítési keret elkülönítését tervezi a kárt szenvedett családok támogatására. Az érintett idősek otthona és a fogyatékossággal élők gondozóintézete esetében az elhelyezést átmenetileg más megyékben működő szociális intézményekben oldják meg, miközben a hatóságok a felelősség megállapítására és a büntetőjogi következmények érvényesítésére összpontosítanak.

A Kijevtől nyugatra fekvő Bucsai járás és települései a 2022-es invázió kezdeti szakaszában a legsúlyosabb harcok és az orosz megszállás helyszínei közé tartoztak. A térség az ukrán ellenállás és a háborús pusztítás egyik szimbólumává vált. A harcok visszahúzódása után nagyszabású újjáépítési programok indultak, ám a főváros közelsége és stratégiai fekvése miatt a régió továbbra is kitett a nagy hatótávolságú orosz légi- és rakétatámadásoknak.