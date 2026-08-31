Hőséggel búcsúzik a nyár, de országszerte zivatarokra figyelmeztetnek

időjárás;figyelmeztetés;zivatar;

2026-08-31 08:04:00 CEST

Néhol 36 fok is lehet, északnyugat felől viszont egy hidegfront érkezik.

A nyár utolsó napján döntően 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet, néhol délkeleten 36 fokot is mérhetünk – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint hétfőn napos, gomolyfelhős idő várható, majd északnyugat felől hidegfront érkezik, emiatt a déli óráktól a Dunántúlon, majd késő délutántól, estétől már máshol is növekszik a zápor, zivatar kialakulási esélye. A front mögött északnyugatira fordul, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Elsősorban a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

A várható zivatarok miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A hőség miatt öt megyében (Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok) van figyelmeztetés érvényben, itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat.

Késő estére a hőmérséklet 17 és 27 fok közé csökkenhet.