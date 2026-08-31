Két új elnökhelyettest javasolt az ÁSZ az Integritás Hatóság élére

Állami Számvevőszék;elnökhelyettes;javaslatok;Integritás Hatóság;

2026-08-31 20:02:00 CEST

A korábban kiírt pályázatra jelentkezők közül az úgynevezett alkalmassági bizottság döntött.

Az Integritás Hatóság (IH) új elnökhelyetteseinek Bozzay Erikát és Nagy-Fribiczer Gabriellát javasolta Windisch László az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke a köztársasági elnöknek – közölte hétfőn a számvevőszék. Közleményük szerint a jogszabály alapján a pozícióra kiírt pályázatra jelentkező személyek közül alkalmasnak minősített és így a pozíció betöltésére javasolható személyek névsoráról a hatóság igazgatósága tagjainak kiválasztásáért felelős alkalmassági bizottság dönt.

A bizottság által megállapított sorrendtől az ÁSZ elnöke csak kivételesen, indokolt esetben térhet el. Windisch László a bizottság által megállapított sorrendtől nem kívánt eltérni, ezért a fenti jelöltek kinevezésére tett javaslatot – derült ki a közleményből.

Az ÁSZ elnöke, ahogy arról mi is beszámoltunk, június közepén még Biró Ferenc, az IH elnökének a leváltását kezdeményezte. A kereset okaként azt nevezte meg, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség az IH elnöke ellen nem sokkal azelőtt vádiratot nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, őt – többek között – hivatali bűncselekmény (hivatali visszaélés), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (közokirat-hamisítás) elkövetésével vádolva.

Biró Ferenc az elnökhelyettesi pályázatok meghirdetésekor a Facebook-oldalán azt írta, hogy „egy klasszikus értékekre alapozott, de működésében XXI. századi, modern, innovatív anti-korrupciós hatóságot építünk”.