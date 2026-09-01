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Az előző kormány nem engedte levegőhöz jutni az IH-t

Megkapta a két új elnökhelyettest az Integritás Hatóság

Alkalmassági bizottság döntött róluk. 

Az Integritás Hatóság új elnökhelyetteseinek Bozzay Erikát és Nagy-Fribiczer Gabriellát javasolta az ÁSZ elnöke a köztársasági elnöknek - közölte az ÁSZ hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a jogszabály alapján a pozícióra kiírt pályázatra jelentkező személyek közül alkalmasnak minősített és így a pozíció betöltésére javasolható személyek névsoráról a hatóság igazgatósága tagjainak kiválasztásáért felelős alkalmassági bizottság dönt. A bizottság által megállapított sorrendtől az ÁSZ elnöke csak kivételesen, indokolt esetben térhet el.

Windisch László, az ÁSZ elnöke a bizottság által megállapított sorrendtől nem kívánt eltérni, ezért a fenti jelöltek kinevezésére tett javaslatot - áll a közleményben.

Az állatot engedély nélkül tartották, az elhullását késve jelentették be, a tetemét pedig nem engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak adták át. A szabálytalanságok miatt összesen 1,705 millió forint bírságot szabtak ki.