Megkapta a két új elnökhelyettest az Integritás Hatóság

elnökhelyettes;Integritás Hatóság;

2026-09-01 12:30:00 CEST

Alkalmassági bizottság döntött róluk.

Az Integritás Hatóság új elnökhelyetteseinek Bozzay Erikát és Nagy-Fribiczer Gabriellát javasolta az ÁSZ elnöke a köztársasági elnöknek - közölte az ÁSZ hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a jogszabály alapján a pozícióra kiírt pályázatra jelentkező személyek közül alkalmasnak minősített és így a pozíció betöltésére javasolható személyek névsoráról a hatóság igazgatósága tagjainak kiválasztásáért felelős alkalmassági bizottság dönt. A bizottság által megállapított sorrendtől az ÁSZ elnöke csak kivételesen, indokolt esetben térhet el.

Windisch László, az ÁSZ elnöke a bizottság által megállapított sorrendtől nem kívánt eltérni, ezért a fenti jelöltek kinevezésére tett javaslatot - áll a közleményben.