Távozott a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese

Közös megegyezéssel távozott posztjáról a Fővárosi Törvényszék (FT) általános elnökhelyettese - tudta meg a Népszava. Rosnerné Romenda Zsuzsanna távozása összefügg azzal, hogy május végén Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke Polgárné Vida Juditot bízta meg egy évre az FT elnöki feladatainak ellátásával.