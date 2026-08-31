A korábban kiírt pályázatra jelentkezők közül az úgynevezett alkalmassági bizottság döntött.
Unger Anna NVVH-elnökké választásáról a parlament pénteken titkos szavazással dönt.
A javaslat már Novák Katalinnál van, a testület elnöke és két helyettese már pénteken hivatalba is lép.
Közös megegyezéssel távozott posztjáról a Fővárosi Törvényszék (FT) általános elnökhelyettese - tudta meg a Népszava. Rosnerné Romenda Zsuzsanna távozása összefügg azzal, hogy május végén Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke Polgárné Vida Juditot bízta meg egy évre az FT elnöki feladatainak ellátásával.
Kovácsics Iván január végével távozik a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól – tudta meg a hvg.hu.
Áder János köztársasági elnök – Handó Tünde, az OBH elnökének javaslatára – az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettesévé nevezte ki Gyarmathy Juditot.