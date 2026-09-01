Pert nyert Perintfalvi Rita a Magyar Jelennel szemben

pornó;elsőfokú ítélet;Perintfalvi Rita;

2026-09-01 22:14:00 CEST

A Mi Hazánk-közeli lap azt híresztelte, hogy a teológus látható egy pornófelvételen.

Első fokon pert nyert a Mi Hazánk-közeli Magyar Jelennel szemben Perintfalvi Rita katolikus teológus, aktivista - erről ő maga számolt be a Facebookon, mellékelve az ítélethirdetésről szóló videófelvételt.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete értelmében a Magyar Jelen kiadója, az Innovatív Kommunikáció Alapítvány kétmillió forint sérelemdíjat kell fizessen Perintfalvi Rita részére, továbbá az összeg után járó késedelmi kamatot és 711 ezer forint perköltséget is.

Az ítélet meghozatalakor – írja a hvg – a bíróság azt is figyelembe vette, hogy katolikus teológusról van szó, akitől az általános társadalmi felfogás szerint kiemelt erkölcsi mintát várnak el, ezért önmagában pornófilmmel valótlanul összefüggésbe hozni is súlyos jogsértés lenne. Azonban az alperesnek ráadásul ezt egy olyan pornófilmmel sikerült megtennie, amely „a legdeviánsabb magatartást mutatja és tükrözi”, ennek fényében a bíróság nem tartotta eltúlzottnak a kétmillió forintos sérelemdíjat.

A Magyar Jelen a Hír FM-mel együtt kezdte el terjeszteni az említett, kétezres évek elején készült pornófelvételt, amelyről azt állították, hogy Perintfalvi Rita látható rajta. A Hír FM-mel szemben a teológus már július közepén pert nyert, igaz, egyelőre az az ítélet is csak elsőfokú.