Orbán Anita: Magyarország aggodalmát fejezi ki az orosz hibridtevékenység miatt

Orbán Anita;

2026-09-01 23:21:00 CEST

Szolidaritást vállalunk Németországgal.

Magyarország mély aggodalmát fejezi ki az orosz hibrid tevékenységek növekvő száma és intenzitása miatt Európában - írta Orbán Anita külügyminiszter az X-en.

A tárcavezető szerint a közelmúltbeli németországi incidensek egyre veszélyesebb és felelőtlenebb viselkedési mintát mutatnak, amely komoly veszélyt jelent Európa biztonságára nézve. Ezért Magyarország „teljes mértékben szolidaritást vállal Németországgal, és készen áll arra, hogy támogassa partnerét a hibrid fenyegetések elleni küzdelemben.”

A miniszter jelezte, a kihívásokkal szemben az Európai Unió és a NATO ellenálló képességének, egységének és kollektív felkészültségének megerősítése minden korábbinál fontosabb.

Előzőleg beszámoltunk róla, hogy Németország a Putyin-rezsimet sejti a lipcsei drónos merényletkísérlet mögött, Mark Rutte NATO-főtitkár holnap Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az ügyben.