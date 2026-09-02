Fokozatosan nyílik az ajtó az orosz sportolók előtt

Nemzetközi Olimpiai Bizottság;kitiltás;Orosz sportolók;

2026-09-02 15:49:00 CEST

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség feloldotta az oroszok egyéni részvételével kapcsolatos összes korlátozást, a csapatok versenyekre való visszatérésének ügyében pedig decemberben dönt. A Nemzetközi Sí Szövetség közben arról határozott, hogy az orosz sportolók továbbra is csak semleges színekben indulhatnak a szervezet versenyein.

Továbbra is megosztja a sporttársadalmat, hogy az átfogó ukrajnai háború 2022-es kitörését követően függesztették az orosz és fehérorosz sportolókat. Vannak szervezetek, amelyek szigorúbban, mások enyhébben állnak a kérdéshez.

Idén júliusban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagsági jogait, és azt javasolta, hogy a nemzetközi szövetségek oldják fel a sportolókat sújtó szankciókat, beleértve a csapatversenyeken való indulás tilalmát is.

Enyhítés a kosárlabdázóknál

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség friss döntése alapján feloldotta az oroszok egyéni részvételével kapcsolatos összes korlátozást, a csapatok versenyekre való visszatérésének ügyében pedig decemberben dönt. A friss engedmény, amely a fehéroroszokra is kiterjed, a játékosok mellett edzőkre, játékvezetőkre és sporttisztségviselőkre egyaránt vonatkozik – írta a TASZSZ a határozatot ismertetve.

„A FIBA szorosan együttműködik a NOB-bal és az olimpiai csapatsportágak szövetségeivel az orosz és fehérorosz válogatottak reintegrációjával, továbbá valamennyi korosztályú nemzeti együttes és klubcsapat visszatérésével kapcsolatos logisztikai és biztonsági kérdések megoldása érdekében. A konkrét döntéseket, beleértve a megfelelő doppingellenes programot is, a FIBA Központi Tanácsának 2026. decemberi ülésén hozzák meg” – írta az orosz állami hírügynökség.

Továbbra is semleges színekben síelhetnek

A Nemzetközi Sí Szövetség (FIS) végrehajtó bizottsága eközben úgy határozott, az orosz és fehérorosz sportolók továbbra is a nemzeti identitás szimbólumai nélkül, semleges színekben indulhatnak a szervezet versenyein.

A sportági testület szerdai közleményében kiemelte: a két ország sportolói, edzői és sportvezetői, amennyiben elfogadják és aláírják a FIS semlegességi nyilatkozatát, úgy változatlan formában vehetnek részt ezután is a szövetség versenyein. Ennek értelmében a sízők és a hódeszkások tiszteletére továbbra sem vonják fel a nemzeti lobogót, illetve játsszák el a nemzeti himnuszt, és a ruházatuknak sem szabad utalnia a hovatartozásukra, részvételük pedig kizárólag az egyéni versenyszámokra korlátozódik. A FIS hozzátette: a semlegességi elvek betartását folyamatosan ellenőrzik, annak megsértése szankciókkal jár.

Az orosz és fehérorosz alpesi sízőket, sífutókat, síakrobatákat és hódeszkázókat az ukrajnai háború miatt tiltotta el a FIS a nemzetközi versenyeken való részvételtől, s a Sportdöntőbíróság decemberi döntése nyomán közel négy év után térhettek vissza, a téli olimpiai kvalifikáció reményében.

A téli sportok szezonja októberben kezdődik, és az érintett sportolók, illetve sportvezetők továbbra is vízumproblémákkal szembesülhetnek egyes európai országokban, ahol világkupaversenyeket rendeznek.