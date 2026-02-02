Donald Trump közeli barátja, Gianni Infantino szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, csak még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett.
A sport a háborúnak köszönheti létezését – többek között erre a megállapításra jutottak a Potsdami Egyetem sport- és hadtörténészei, amikor arra keresték a választ, hogyan és miért kezdtek el sportolni az emberek.
A tavaly februárban kitört ukrajnai háború miatt az orosz és fehéroroszok sportolók nem indulhatnak nemzetközi viadalokon, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) március 28-i javaslata alapján azonban a rendezők erre engedélyt adhatnak, igaz, feltételekkel.
Egyre több a hasonló felszólítás.
Az orosz fél hosszas huzavonát követően a tavalyi év elején adta át a nemzetközi ügynökségnek orosz sportolók 2012 és 2015 közötti ellenőrzési adatait.
Az orosz doppingellenes rendszer nem működött, Oroszországnak alkalmazkodnia kell a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) követelményeihez - jelentette ki az orosz elnök szerdán a 2019-es Universiadét előkészítő krasznojarszki tanácskozáson. Putyin hangsúlyozta, hogy a Richard McLaren független fővizsgáló által jegyzett jelentés hibái ellenére is el kell fogadni a WADA követelményeit. Mint mondta, "el kell ismerni, hogy léteznek nálunk a doppingolásnak hitelesen bizonyított esetei, ami abszolút elfogadhatatlan."
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította az Orosz Paralimpiai Bizottság fellebbezését, ezzel jogerőre emelkedett a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság ítélete: az orosz sportolók nem vehetnek részt a szeptember 7-18. között megrendezésre kerülő riói paralimpián.
Az orosz állam is hathatós támogatást nyújtott ahhoz, hogy megakadályozzák az ország sportolói pozitív doppingtesztjeinek nyilvánosságra hozatalát. Ez derült ki a német ARD televízió újabb leleplező dokumentumfilmjéből, amelyet szerda este sugárzott a csatorna. Egy szakértő szerint a bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy az orosz atléták számára nem szabad engedélyezni az olimpiai részvételt.