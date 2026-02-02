Putyin és a dopping-balhé - "Ez a mi hibánk"

Az orosz doppingellenes rendszer nem működött, Oroszországnak alkalmazkodnia kell a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) követelményeihez - jelentette ki az orosz elnök szerdán a 2019-es Universiadét előkészítő krasznojarszki tanácskozáson. Putyin hangsúlyozta, hogy a Richard McLaren független fővizsgáló által jegyzett jelentés hibái ellenére is el kell fogadni a WADA követelményeit. Mint mondta, "el kell ismerni, hogy léteznek nálunk a doppingolásnak hitelesen bizonyított esetei, ami abszolút elfogadhatatlan."