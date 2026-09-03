Nicolás Maduro a mentelmi jogára hivatkozva az amerikai büntetőeljárás megszüntetését kéri

Nicolás Maduro, Venezuela megbuktatott elnöke mentelmi jogára hivatkozva kérte az ellene kábítószer-kereskedelem miatt indított amerikai büntetőeljárás megszüntetését.
Maduro ügyvédje, Barry Pollack szerdán a New York-i szövetségi bírósághoz benyújtott indítványában azzal érvelt, hogy az államfőket, valamint a hivatalos minőségükben eljáró külföldi tisztségviselőket évszázadok óta abszolút mentelmi jog illeti meg a büntetőjogi eljárásokkal szemben.
Az ügyvéd szerint ezért a bíróságnak nincs joghatósága Maduro ügyében, és a vádban szereplő cselekmények is hivatalos feladatai ellátásával összefüggésben történtek.
Maduro január 3-án, az amerikai hadsereg caracasi rajtaütése során került amerikai fogságba, azóta egy brooklyni szövetségi börtönben tartják fogva. Ártatlannak vallotta magát. Ha a bíróság elutasítja az eljárás megszüntetésére irányuló kérelmét, pere 2027. június 1-jén kezdődik.Kommandósok és FBI-ügynökök ébresztették a Maduro-házaspárt, hónapokon át készültek titokban az akcióra – Részletek Venezuela elnökének az elrablásáról
Jogi szakértők szerint Maduro mentelmi jogra alapozott érvelésének kevés esélye van a sikerre. Az amerikai bíróságok általában a washingtoni kormány álláspontját követik annak megítélésében, kit ismernek el külföldi államfőként.
Az Egyesült Államok 2019 óta nem tekinti Madurót Venezuela törvényes elnökének, miután a 2018-as elnökválasztást elcsaltnak minősítette, és a 2024-es újraválasztását is csalásnak nevezte.
Az ügyvédje szerint ugyanakkor a Maduro legitimitására vonatkozó amerikai álláspont nem releváns az ügyben. Pollack azzal érvelt, hogy a panamai Manuel Noriega ügyével ellentétben az amerikai kormányzat nem vitatja, hogy Maduro Venezuela államfője volt, csupán azt állítja, hogy 2019 után nem jogszerűen töltötte be ezt a tisztséget.
Az ügyészségnek október 2-ig kell válaszolnia Maduro indítványára, a bíróság pedig november 17-én tart meghallgatást az ügyben.Nicolas Maduro azt üzente a börtönből, hogy jól vanNicolás Maduro ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon