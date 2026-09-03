Felfüggesztett végrehajtóként is 105 millió forint keresett Schadl György felesége

Schadl György feleségét felfüggesztették a végrehajtói tevékenység alól, a végrehajtói irodája azonban 2025-ben is 105 millió forint hasznot hozott neki – írja a 24.hu a társaság több hónapos késéssel benyújtott pénzügyi beszámolója alapján.
A lap összesítése szerint a végrehajtói kar volt elnökének felesége kevesebb mint tíz év alatt több mint 1,4 milliárd forintot keresett az irodával.
A felfüggesztés után a Schadl-Baranyai és Társa Végrehajtó Irodát Bihari Zsófia Nóra önálló bírósági végrehajtó vette át állandó helyettesként. Nem olvasztotta azonban a munkát saját irodájába: a gödöllői iroda változatlanul működik, Bihari Zsófia Nóra pedig 10 százalékos tulajdonrészt kapott benne. Schadl György feleségénél így 90 százalék maradt, a cégbírósági dokumentumok alapján pedig a nyereséget a tulajdoni hányadoknak megfelelően osztják fel.Jó évet zártak Schadl György 67 éves édesanyjának felszámolócégeiJó évet zárt az MBVK elnökének végrehajtói irodája
A végrehajtói iroda tavaly 117 millió forint profitot ért el, ebből 105 millió forint illette Schadl György feleségét, míg az irodát ténylegesen működtető Bihari Zsófia Nórára 12 millió forint jutott. A nyereség egy részét osztalékként kivették, de ennek pontos összegéről nincs információ: a határozat mindössze azt rögzíti, hogy az adózott eredmény egy része eredménytartalékba kerül, a másik részét pedig osztalékfizetésre fordítják.
Hasonló konstrukció működik Schadl György irodájánál is. Az ő állandó helyettese Kovássy Szabolcs, aki a Schadl György vezetésével 2015-ben létrejött kamarai elnökségnek és a jelenlegi vezetőségnek is tagja. Schadl György 90 százalékos tulajdonrésze ugyancsak megmaradt. A 24.hu szerint saját irodája a május végi határidő ellenére a cikk megjelenéséig nem adta le a 2025-ös beszámolót, ezért nem ismert, hogy tavaly mekkora összeg jutott neki. Korábban, a börtönben töltött időszakban 189 millió forintot keresett ezzel a konstrukcióval, az eddig ismert adatok alapján pedig végrehajtóként összesen több mint kétmilliárd forintot.Már csaknem 250 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként Schadl György, az ügyészség 200 millióra büntetné
Schadl Györgyöt és feleségét egyaránt felfüggesztették végrehajtói tevékenységükből, és mindketten vádlottak. A feleséget az ügyészség pénzmosással vádolta meg: a vádirat szerint Schadl György letartóztatása után arra kérte őt, rajta keresztül pedig az apját, hogy csaknem 110 millió forint értékű luxusórát és ékszert tegyenek széfbe, hogy a hatóságok ne tudják lefoglalni azokat.
A végrehajtói kart felügyelő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) többször közölte, hogy a végrehajtói hivatásrend megújításán dolgozik. A 24.hu megjegyzi, a felfüggesztett végrehajtók irodáinál alkalmazott, tulajdonrészen alapuló nyereségfelosztás ezen időszak alatt sem változott meg.Bűnügyi felügyelet alatt a férj, vád alatt a feleség, mégis szépen gyarapszik a Schadl-házaspár