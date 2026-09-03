A nukleáris biztonságot veszélyeztheti a Duna alacsony vízszintje a román atomerőműben

atomerőmű;Románia;Duna;nukleáris biztonság;vízszint;

2026-09-03 10:34:00 CEST

Hajókkal, mobilgátakkal és szükség esetén ipari szivattyúkkal juttatnának vizet a hűtőrendszerhez.

Már nem a csernavodai atomerőmű újraindítása, hanem a lekapcsolt reaktorok biztonságos hűtése a tét a Duna további apadása miatt – írja a Transtelex.

A szeptember 10-től várt újabb vízszintcsökkenés miatt a román hatóságok olyan beavatkozásokat készítettek elő, amelyekkel a folyó megmaradt vizét az erőmű szivattyúihoz terelnék.

A két blokk hetek óta nem termel villamos energiát, a fűtőelemek azonban a leállítás után még hosszú ideig forrók maradnak, ezért folyamatos hűtésre van szükség. Ehhez kevesebb víz kell, mint működés közben a turbinák hűtéséhez, de a szükséges mennyiségnek megszakítás nélkül el kell jutnia a rendszerbe. Az előrejelzések alapján a Duna a biztonsági hűtéshez szükséges szint alá is süllyedhet.

A jóváhagyott terv akkor lép életbe, amikor a csernavodai vízkivételi medencében 1,58 méterre csökken a vízszint. Elsőként mintegy 600 méter hosszan megrakott hajókat és uszályokat állítanának fel úgy, hogy a sodrást a tápcsatorna és a szivattyúk irányába tereljék. Ha ez nem biztosít elegendő vizet, 170 méteres szakaszon pontonokból és mobil hidrobarátokból készítenének elzárást, amelyet szükség esetén ideiglenes kőgáttal egészítenének ki. Utolsó lépésként nagy teljesítményű ipari szivattyúkkal közvetlenül a reaktorok hűtővíz-beömlőihez juttatnák a vizet.

A beavatkozás környezetvédelmi tárcára eső költségeit a kormány tartalékalapjából fedezik, a részt vevő többi intézmény pedig saját költségvetéséből finanszírozza a feladatait. Az erről szóló kormányhatározat már megjelent.

A Duna alacsony vízállása miatt az 1-es reaktort július 28-án, a 2-est augusztus 13-án állították le, mert a működéshez szükséges hűtővíz már nem jutott el megfelelő mennyiségben a turbinákhoz. A két blokk kiesésével Románia villamosenergia-termeléséből mintegy 1400 megawattos kapacitás, nagyjából az ország termelésének egyötöde tűnt el.

A hatóságok korábban több módszerrel próbálták emelni a Csernavodánál rendelkezésre álló vízmennyiséget: sziklákat robbantottak a mederben, kotrást végeztek, kővel megrakott bárkákat süllyesztettek el, valamint az Olt víztározóiból mesterséges árhullámot is indítottak. Az energiaügyi minisztérium augusztus végére már úgy számolt, hogy a blokkok újraindítására hetekig nincs lehetőség; a most várt újabb apadás miatt pedig a hangsúly már a leállított reaktorok biztonsági hűtésének fenntartására került.