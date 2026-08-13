A Duna vízszintje miatt Románia utolsó működő atomreaktorát is leállítják

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2026-08-13 12:41:00 CEST

A sziklarobbantás és a kővel megrakott uszályok elsüllyesztése sem hozott eredményt.

Miután fokozatosan csökkentették a teljesítményét, helyi idő szerint 11 óráig teljesen lekapcsolják a cernavodăi atomerőmű 2-es reaktorát, így Románia energetikai rendszeréből 680-700 MW állandó termelési kapacitás esik ki – hívta fel a figyelmet csütörtök délelőtt a Transtelex. Az újraindítás időpontja a Duna hozamától függ, de valószínűleg nem történik meg két hétnél korábban.

Az atomerőművet működtető Nuclearelectrica csütörtök reggel elkezdte a reaktor leállítását, melyről azért döntöttek, mert

szerda reggel 182 centiméter volt a Duna vízszintje Cernavodănál, ami három centiméterrel elmarad a 185 centiméteres küszöbértéktől.

Bár a sziklarobbantás és a kővel megrakott uszályok elsüllyesztése nem hozott tartós eredményt, Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter szerdán sikernek nevezte, hogy majdnem egy héttel sikerült meghosszabbítani a 2-es reaktor működési idejét.

Az 1-es reaktort már július végén leállították. A két működő reaktorból álló cernavodăi atomerőmű Románia teljes villamosenergia-fogyasztásának körülbelül 20 százalékát biztosítja, kiesésével pedig egy olyan energiaforrást veszít el az ország energiarendszere éppen a legmelegebb napokban, ami napszaktól független, sötétedés után is rendelkezésre áll.

Románia így az esti csúcsfogyasztás idején várhatóan még több energiaimportra szorul, miközben a szomszédos országok is az aszállyal küzdenek. Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár szerint az importszükséglet a következő napokban még nem biztos, hogy nőni fog, az előrejelzések ugyanis azt mutatják, hogy

az időjárás kedvezni fog a szélerőműveknek, ezek termelése az 1000 MW-ot is elérheti, így elképzelhető, hogy fedezni fogja a 2-es reaktor kiesését.

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) csütörtök reggel közölte, hogy a Duna vízhozama az országba való belépésnél az elmúlt 25 órában változatlanul 1 350 m³/s maradt, miközben az augusztusi többéves átlag 3900 m³/s. A következő időszakra a vízhozam enyhe emelkedését jósolják.