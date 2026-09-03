Sztrájkot készítenek elő a szociális szféra képviselői

szociális ellátás;Boros Péterné;Tisza-kormány;Szociális és Családügyi Minisztérium;

2026-09-03 10:22:00 CEST

Továbbra sincs megállapodás a béremelésről, ezért szeptemberi demonstrációra és egy későbbi sztrájkra készülnek a szociális ágazat érdekvédői.

Megkezdik a sztrájkhoz szükséges előkészületeket, szeptember 18-án 15 órakor pedig demonstrációt tartanak Tegyünk róla, hogy ne így legyen címmel a szociális területen dolgozók a Miniszterelnökség épülete előtt – tájékoztatta a Népszavát Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálat Dolgozók Szakszervezet elnöke a szerda estig tartó háromoldalú Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ülése után.

Boros Péterné szerint a kormány az első száz napban valóban megkezdte a szükséges egyeztetéseket, de a jövő évi költségvetést első tervezetében még nem szerepelnek a szociális ágazatban dolgozók béremeléséhez szükséges számok.

Ezt a munkavállalói oldal úgy értékeli: az egyeztetések megkezdődtek, de a tárgyalások megszakadtak. A találkozón elhangzott, hogy a béremelés elmaradása miatt az elvándorlás, a munkaerőhiány lassan kezelhetetlenné válik.

A gyermekvédelemben például 1215 helyen van felvételi zárlat, 97 csoport bezárt, 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből. Hasonlóan nagy probléma van az idősgondozásban is.

A Szociális és Családügyi Minisztérium közösségi oldalán osztott meg hírt a találkozóról. Közölte: „ismertettük a szakmai programunkat és az elmúlt időszakban megtett lépéseket. A bérkorrekcióval összefüggésben a szakszervezetek jelezték, hogy amennyiben nem születik kormányzati döntés, közvetlen érdekérvényesítő akciók – így demonstráció, illetve sztrájk – megszervezésére kerül sor a közeljövőben.”

Egy korábbi, júliusi egyeztetésre a szociális szektor képviselői kidolgoztak egy ütemtervet, ennek egyik eleme lett volna egy azonnali, június 1-jéig visszamenőleges hatályú 25 százalékos béremelés. Majd 2027. január 1-jei hatállyal egy új bértábla lépne életbe, amely egyúttal a szociális ágazat életpályamodelljét alapozná meg. Ebben a jelenlegi 10 fizetési osztályból azok egy részének összevonásával már csak 6 lenne. A külön-külön megjelenő garantált illetményalapot a mindenkori minimálbér százalékában határoznák meg, egyúttal megszűnne a szociális ágazati összevont pótlékok rendszere.

A 3. ütem 2028-ban indulna és 2030-ig tartana, ebben az időszakban minden évben arányos emeléssel a teljes szociális terület felzárkózna az egészségügy és a közoktatás bérszintjére. A szociális terület diplomás szakembereinek a bére így elérné a pedagógusok aktuális bérszintjét.

A bértábla alapszámait és szorzóit 2008 óta nem módosították. 2024-től a teljes bértábla alapilletménye a minimálbér, illetve a bérminimum.

A szociális szektorokban nehezen átlátható illetmény- és pótlékrendszerek születtek, melyek a korábban egységes ágazat dolgozóit további alcsoportokra bontják és további bérfeszültségeket eredményeznek. A korábbi kormányzat megkezdte a minimálbér és bérminimum összeolvasztását, így a korábban stabil 30 százalékos különbség 2026-ra 15 százalékra csökkent, ami zavaró hatást gyakorol az alapvetően két alapbérre épülő rendszerre.

A szociális szektor bérátlaga messze a nemzetgazdasági átlagbér alatt van, ezt a szintet is leginkább a bölcsődei dolgozók bére húzza fel.