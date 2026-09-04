Megnyitná Hatvanpusztát annak tervezője

Hatvanpuszta;id. Orbán Győző;

2026-09-04 08:15:00 CEST

Eredetileg száz ember zöldség- és gyümölcsellátását biztosító gazdaságot terveztek, a végeredményt pedig továbbra is értékteremtésnek tartja.

Taraczky Dániel azt szeretné, ha Hatvanpuszta megnyílna a látogatók előtt is.

Erről Taraczky Dániel beszélt a HVG-nek adott interjújában, aki a beruházás több részletére is kitért. Az építész Orbán Viktort régről ismeri: gyerekeik ugyanabba az iskolába jártak, és ugyanabba a templomba járnak.

A hatvanpusztai munkáról azt mondta, Orbán Győző elképzelése kezdetben az volt, hogy megmentse a helyet az enyészettől, és olyan gazdaságot hozzanak létre, amely száz ember zöldség- és gyümölcsellátását képes biztosítani. Ennek részeként az egyik istállóépületbe feldolgozó, aszaló és zöldségtárolók kerültek. Taraczky Dániel közlése alapján az is cél volt, hogy a család ott összejöhessen, és önállató, működő majorság jöjjön létre. Visszautasította ugyanakkor a „versailles-i” jelzőt, és azt mondta, a tervezés során abból indult ki, ami eredetileg a helyszínen állt.

Az építész a kamarai eljárásról is beszélt.

Állítása szerint mindent megőrzött, amit lehetett: a korábbi béreslak falai teljesen, a tisztilaké pedig nagyrészt megmaradtak. Az istállókat viszont menthetetlennek és életveszélyesnek nevezte, hozzátéve, hogy eredeti szerkezeti elemeikből addigra kevés maradt. A két istálló funkciója megváltozott, formájuk kialakításánál pedig a két korábban is lakófunkciójú épület 19. századi megjelenését vette alapul.

Taraczky Dániel felidézte azt is, hogy az egyik istállóban 2019 márciusában, egy hatalmas vihar idején tűz ütött ki, a tűzoltók ennek okaként villámcsapást állapítottak meg. Úgy látja, az épületeket a tűz nélkül is le kellett volna bontani, mert falaik kifelé dőltek. A végeredményt értékteremtésnek nevezte: úgy fogalmazott, romból használható épület készült.

Az építész azt mondta, tudta, hogy Hatvanpusztának visszhangja lesz, és úgy fogalmazott, hogy most rá ég az egész. Ennek ellenére nem akar úgy tenni, mintha nem vett volna részt a projektben. A műemléki védettségről úgy vélekedett, határozottabban is érvelhetett volna annak megszüntetése mellett, amivel saját megfogalmazása alapján megspórolhatta volna magának az egész eljárást.