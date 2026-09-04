Átfogó vizsgálatot indít a kormány, hogy kiderüljön, milyen mulasztások vezettek a paksi atomerőmű kritikus helyzetéhez

kormány;vizsgálat;paksi atomerőmű;

2026-09-04 08:11:00 CEST

A szeptember 11-ig elkészítendő jelentésnek azt is fel kell tárnia, hogyan kezelték korábban az alacsony dunai vízállásból eredő kockázatokat, és milyen intézkedési tervek készültek.

Átfogó és teljes körű felülvizsgálatot tart szükségesnek a kormány a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműnél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet kapcsán – derül ki a csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben közzétett kormányhatározatból.

A vizsgálatnak külön ki kell térnie arra, hogyan kezelték a korábbi alacsony vízállások következtében jelentkező kockázatokat. A kormány egy részletes elemzésre épülő jelentést vár arról, milyen körülmények és esetleges mulasztások vezettek a mostani kritikus üzemeltetési helyzethez.

A dokumentum elkészítésével a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg, az élő környezetért felelős miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, valamint a belügyminiszter bevonásával. A jelentés határideje 2026. szeptember 11.

A vizsgálatnak arra is választ kell adnia, hogy a korábbi évek hasonló helyzeteinek tapasztalatairól miként tájékoztatták a kormányt, illetve milyen intézkedési terveket fogalmazott meg a kabinet.

A határozat az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) elnökét és az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaságot is bevonja a munkába.