„A tankerület hozzáállásában érzünk változást, például már nem hívnak be politikusokat igazgatói értekezletekre”

oktatás;igazgató;tanévkezdés;Tisza-kormány;

2026-09-05 05:45:00 CEST

A kormányváltás után egyre nyilvánvalóbb lett, hogy az addigi paternalista attitűdöt egy nyitottabb szemlélet váltotta fel a tankerületi vezetésben – mondta lapunknak Menyhárt Sándor, a Kőbányai Szent László Általános Iskola igazgatója, aki szerint az igazi oktatási reformra még várni kell.

Az iskolai mindennapokban kevésbé, de a tankerület hozzáállásában érzünk változást, például már nem hívnak be politikusokat az igazgatói értekezletekre – nyilatkozta a Népszavának a Kőbányai Szent László Általános Iskola igazgatója, miután elkezdődött a 2026/2027-es tanév. Menyhárt Sándor szerint már a kormányváltást követően is érezni lehetett, hogy megváltozott a tankerületi vezetés attitűdje, az eddigi paternalista attitűdöt nyitottabb szemlélet váltotta fel.

– A tanévkezdés előtti tankerületi értekezlet, ahol az iskolaigazgatók voltak jelen, ugyancsak nyitottabb hangulatban telt. Korábban mindig meghívták a kormánypárti polgármestereket, a helyi fideszes országgyűlési képviselőket is. Most nem volt ott egy politikus sem. Persze az iskolaigazgatók egy részének sosem a partnerséggel volt baja, hanem azzal: még itt, helyben is elvárták, hogy figyelembe vegyük a politikai szempontokat, érdekeket – fogalmazott Menyhárt Sándor.

Az igazgató szerint azonban összességében, szakmailag nem történtek még nagy változások a közoktatásban, igaz, néhány hónap és a nyári szünet után még nem is számított erre. Mint mondta,

egy jó oktatási reform előkészítése minimum két évet vesz igénybe. Ebben az iskolaigazgatók tapasztalataira is lehetne alapozni, ezért szívesen venné, ha az új oktatásirányítás az ő véleményüket is megkérdezné, egyeztetne velük.

Menyhárt Sándor szerint a kormányváltás óta eltelt rövid időben csak hangulatjavító intézkedéseket lehetett bevezetni, ám még ezeket is kibővíthették volna, ha megkérdezik az igazgatókat – például lehetett volna változtatni a tanárok 32 órás kötött munkaidejének szabályozásán (a pedagógusok heti 40 órás teljes munkaidejéből 32 óra kötött munkaidő, amelyet kötelezően az intézményben kell tölteni – a szerk.), de az is könnyebbség lenne, ha esetenként a felsős tanárok az alsós évfolyamokban is taníthatnának, akárcsak napköziben.

Mint arról beszámoltunk, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM) augusztusban 14 pontos ajánláscsomagot tett közzé az általános iskolák számára, amelyben egyebek mellett az alsósok számára hosszabb napközbeni iskolai szünetek, meseolvasás és -hallgatás, kreatív foglalkozások, iskolán kívüli tevékenységek bevezetését, a házi feladatok mennyiségi korlátozását szorgalmazták.

A Kőbányai Szent László Általános Iskola igazgatója ezzel kapcsolatban azt mondta, kollégáival abban maradtak, hogy minden alsós tanító ír a tanmenetéhez egy oldalt arról, miként valósítaná meg az OGYM ajánlásait. Ezt azért is tartja fontosnak, mert szerinte majd az Új Nemzeti alaptanterv is ebbe az irányba fog elmozdulni. Elmondta azt is, hogy a tankerületi központ iskolánként egymillió forintot biztosított többek között az ajánlások megvalósítására.

– Iskolán kívüli foglalkozások, táborok eddig is voltak, de most egy kicsit tudatosabban szeretnénk megszervezni ezeket. Ehhez jó, ha a tanároknak tudjuk biztosítani a busz- és vonatjegyek, belépők költségeit. A gyerekeknek pedig új mesekönyveket. Eddig 50 ezer forint volt a könyvtári keretünk, most 200 ezer forintért tudunk majd új könyveket rendelni. A nagyobb napközbeni szünetek nálunk központilag szabályozottak, de egy alsós tanító eddig is bármikor gondolhatott egyet, és levihette a gyerekeket szünetre, ez eddig sem volt probléma. Igyekszünk hosszabb ebédszünetet is biztosítani, ami nálunk nem bonyolult, mert nincs „A” és „B” menü, amit egyébként sokan hiányolnak. Korábban volt arról szó, hogy lesz salátabár meg svédasztal, de végül nem lett belőle semmi – mondta az igazgató.

Menyhárt Sándor megerősítette az OGYM azon megállapításait, melyek szerint számos iskolában maradtak el felújítások az utóbbi években – ez alól a Kőbányai Szent László Általános Iskola sem kivétel. Bár többször jelezték a tankerületnek, milyen problémák vannak, nem történt sok minden.

– Néha kicsit többet tudtunk meszelni, egy-egy vécét rendbe raktak, de a tető felújítására, ami minimum 500 millió forint, vagy az épület vizesedésének megszüntetésére, ami szintén több száz millió lenne, már nincs keret. Az ablakok 30 éve itt vannak, eltörnek a zsanérjaik, ezeket is ki kellene cserélni. Legutóbb tíz éve korszerűsítették a fűtési rendszert és szigetelték a tornatermet, azóta semmi – mondta. Az igazgató szerint a következő években nagy lesz a verseny az iskolák között a gyereklétszám csökkenése miatt, ezért sem mindegy, hol és milyen körülményeket tudnak kínálni – mind az épületek állapota, felszereltsége, mind a pedagógiai munka tekintetében.

Menyhárt Sándor szerint van még egy érzékelhető változás az eddigi évekhez képest: idén nyáron sokkal többen jelentkeztek a megüresedett álláshelyekre, mint korábban. Az OGYM munkáltatói szempontból is bővítette az iskolaigazgatók jogköreit, Menyhárt Sándor ugyanakkor hangsúlyozta: bár nem mindenhol volt ugyanez a helyzet, náluk a tankerület korábban sem szólt bele, kiket lehet vagy nem lehet alkalmazni.