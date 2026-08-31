Egyelőre marad Magyarországon az iskolai mobilszigor, a honvédelmi oktatásban kevesebb intézmény vesz részt

oktatás;mobiltelefon;Honvédelmi Minisztérium;iskolák;szigor;

2026-08-31 19:30:00 CEST

Szeptembertől 160-nal kevesebb intézményben oktatják a honvédelem tantárgyat, mint az előző tanévben – derült ki a Honvédelmi Minisztérium lapunknak küldött tájékoztatásából. A diákoknak pedig reggelente továbbra is le kell majd adniuk a telefonjaikat.

A vonatkozó kormányrendelet a mai napig nem módosult, ezért a köznevelési intézményekben a mobiltelefon-használatra vonatkozó jelenlegi szabályok vannak érvényben – közölte megkeresésünkre a Klebelsberg Központ (KK), miután arról érdeklődtünk, a következő tanévben is alkalmazni kell-e az iskolákban azokat a szabályokat, amelyek a diákok mobiltelefon-használatának korlátozására vonatkoznak.

Az Orbán-kormány 2024. szeptember 1-jétől szigorított a mobiltelefonok és más, internetezése is alkalmas eszközök iskolai használatán, a korlátozás a diákok saját készülékeire vonatkozik. Főszabály szerint a diákoknak a tanítási nap elején le kell adniuk telefonjaikat, amiket a tanítási nap végéig elzárva kell tárolni. A tanórákon az eszközöket csak engedéllyel lehet használni oktatási céllal. Az eszközök begyűjtésének, tárolásának és kiosztásának helyi gyakorlatát az iskoláknak maguknak kellett kidolgozniuk.

Érdeklődtünk a Honvédelmi Minisztériumnál (HM) is: azt szerettük volna megtudni, hogy a 2026/2027-es tanévben is folytatódik-e a honvédelmi nevelés a középiskolákban. A honvédelem mint tantárgy oktatása a 2023/2024-es tanévben kezdődött azzal a céllal, hogy „erősítse a haza iránti elkötelezettséget, tudatosítsa a középiskolások körében a haza védelméhez kapcsolódó állampolgári kötelességeket, a közösség- és egymás iránti tiszteletet”. A tantárgyat katonaoktatók tanítják, akiket pedagógiai végzettség nélkül is lehet alkalmazni. A 2024/2025-ös tanévben 141, a 2025/2026-os tanévben már 389 középiskolában volt honvédelmi oktatás.

A HM lapunknak küldött tájékoztatása szerint a honvédelem tantárgy oktatása a most induló tanévben is folytatódik a középiskolákban, önkéntes alapon, a tantárgy szeptembertől 229 intézményben lesz elérhető – ami 160 iskolával kevesebb az előző tanévhez képest. Ennek ellenére a tárca szerint továbbra is jelentős a tantárgy iránti érdeklődés, a program pedig a jövőben is „élményalapú oktatásra” épül.

– Célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő, a mindennapokban is hasznosítható ismereteket szerezzenek, megismerjék a honvédelem területét, valamint fejlesszék együttműködési készségüket, felelősségtudatukat és közösségi szemléletüket – közölte a HM.

– A honvédelem tantárgy oktatását jogszabályi szinten eddig is önként vállalhatták az iskolák, ugyanakkor volt egy érezhető nyomás az előző kormányzat és a tankerületi központok részéről, hogy minél több intézmény vegyen részt a programban. Remélhetőleg ez mostanra megszűnt – erről a Szülői Hang Közösség képviselője beszélt lapunknak.

Miklós György szerint a legjobb az lenne, ha a tantestületek, a szülők és a diákok közösen dönthetnének arról, szeretnének-e részt venni a programban, aminek a megvalósítását újra át kellene gondolni: a Szülői Hang álláspontja szerint a teljes tanévre szóló tantárgy helyett elegendő lenne, ha a diákok egy néhány hetes foglalkozássorozaton ismerkednének meg a honvédelmi kérdésekkel. A mobiltelefonok iskolai használatával kapcsolatban Miklós György azt mondta, tapasztalatai szerint változó, a korlátozást mennyire veszik komolyan az intézmények, de ezt a rendeletet is meg kellene vizsgálnia az oktatási tárcának, figyelembe véve egyebek mellett a tanulók életkori sajátosságait, az iskolák számítógép- és egyéb eszközellátottságát.