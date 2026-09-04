Tabudöntő szenvedélyes zenei beavatás

Zsidó Kulturális Fesztivál;Bősze Ádám;

2026-09-04 19:05:00 CEST

Bősze Ádám Clara és Robert Schumann szerelmének titkaiba vezette be a közönséget Jordán Adél és Fekete Ernő közreműködésével a Rumbach utcai zsinagógában, a 28. Zsidó Kulturális Fesztiválon.

Önmagában is egyféle beavatásként élhető meg, ha valaki belép a Rumbach utcai zsinagóga impozáns épületébe. Az intézmény az egyik állandó helyszíne a most zajló 28. Zsidó Kulturális Fesztiválnak, amely közel esik a zsidó újév kezdetéhez. Ilyenkor mézbe mártják az almát, és sok minden mellett a harmóniára, egymás elfogadására lehet gondolni. Beavatásként fogható fel az Álmodozás című est is, amelyen Bősze Ádám zenetörténész segítségével mélyülhettünk el a két világhíres komponista, zenész, zongorista Clara és Robert Schumann szerelmének nem akármilyen stációkkal teli történetébe.

Bősze Ádám az utóbbi években a komolyzenei stand up egyik első számú előadójává vált. Nála egybeesik a zenei felkészültség és a remek színpadi érzék.

Ráadásul amellett hogy sok információt átad, közel is tudja hozni a közönséghez ezt a műfajt, illetve a főhőseit. Bősze ezúttal is jól választott, hiszen Clara és Robert Schumann egymásra találása egészen krimibe illő. A hölgy édesapja ugyanis, aki Clara tanára és koncertjeinek szervezője is volt, elsősorban üzleti okokból tiltotta ezt a szerelmet. Így egészen a pereskedésig ment el ez az 1830-as években főként Lipcsében játszódó sztori. Akkoriban szinte önálló iparágként működött a zongorázás, így óriási tétje volt ki jut nagyobb szerephez. Robert ráadásul megerőltette az ujjait, így később Clara lett a „hangja”. Kapcsolatukban fontos szerepet játszottak a levelek. Ezekből Jordán Adél és Fekete Ernő olvasott fel óriási empátiával, belehelyezkedve Clara és Robert figurájába. Ezek a levélrészletek nemcsak egyszerű felolvasásként működtek, hanem egy egy gesztus vagy hangsúly jóvoltából színházi mozzanatokká, jelenetekké értékelődtek fel. Laufer Szilvia zongoraművész el is játszotta azokat a darabokat, amelyek épp illettek a történethez.

A zenei beavatásról úgy sétálhattunk ki, hogy megint bebizonyosodott, a szerelem, egy igazi találkozás sok mindenen átsegíthet.

Persze ebben az esetben a zene nélkül még nehezebb lett volna. Érdemes Clara és Robert Schumann műveit hallgatva belemártani a mézbe az almánkat. Ha pedig tehetjük, Bősze Ádám zenei idegenvezetését igénybe vehetjük más zeneszerzők vagy zenészek történeteinél is.