A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct csődeljárását

csődeljárás;Bayer Construct;Magyar Péter;

2026-09-04 20:49:00 CEST

A vagyonfelügyelő jóváhagyása nélkül a cégek nem vállalhatnak új vagyoni kötelezettséget.

A Bosnyák téri 300 milliárdos irodabiznisz kapcsán üzenem Tiborcz Istvánék üzleti körének, azon belül is a Bayer Construct-nak és Balázs Attilának: vége van a közpénzek zabrálásának - közölte Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök felidézte, hogy miután az új kabinet elállt az Orbán-kormány által kötött százmilliárdos szerződésektől, a Bayer Construct Zrt. és a Bosnyák téri NER-beruházásra létrehozott projektcég, a ZVK Development Kft. egymást követő napon csődvédelmet kért. „Szeretném bejelenteni, hogy a kormány válaszul stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct Zrt. és a ZVK Development Kft. csődeljárását” - írta a kormányfő.

A kormányzati döntés nyomán a két csődeljárásban a bíróság a kizárólagos állami tulajdonban álló Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendeli ki vagyonfelügyelőként. Az állami vagyonfelügyelő transzparensen áttekintheti a cégek teljes vagyoni helyzetét, betekinthet a könyveikbe, megvizsgálhatja a szerződéseiket és a pénzforgalmi számláikat, valamint ellenőrizheti az új kötelezettségvállalásaikat is.

A miniszterelnök közlése szerint a vagyonfelügyelő jóváhagyása nélkül a cégek új vagyoni kötelezettséget nem vállalhatnak, az engedélye nélkül kötött ügyleteket pedig megtámadhatja, és a csődvédelem szabályaiba ütköző kifizetések visszakövetelését kezdeményezheti. Ha pedig korábbi vagyonkimentés gyanúját észleli, azt köteles a bíróságnak és az illetékes hatóságoknak bejelenteni. Feladata lesz a hitelezői követelések nyilvántartása és a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítésének ellenőrzése is - írta Magyar Péter.

A kormányfő szerint a cél az, hogy minden törvényes eszközzel megakadályozzák, hogy a tulajdonosok, vagy a mögöttük álló személyek vagyont menekítsenek ki a cégekből, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják.

„Szeretném innen is emlékeztetni Tiborcz István üzlettársát, a Bayer Construct tulajdonosát: a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő gazdálkodó szervezet vagyonának elvonása, színlelt ügyletek megkötése csődbűncselekmény. Nem fogjuk hagyni, hogy következmények nélkül maradjon, ha megkárosítják a magyar államot és az adófizetőket” - zárta bejelentését Magyar Péter.

Lapunk a múlt héten írta meg, hogy trükközés lehet a Bayer Construct által kezdeményezett csődeljárás, amelynek célja az lehet, hogy a Magyar-kormány mégis megvegye azokat az irodaházakat, amelyekért az Orbán-kormány több száz milliárd forintot tervezett eltapsolni. A cég tulajdonosa és vezérigazgatója, Balázs Attila a csődeljárás kezdeményezését az „elmúlt hónapokban bekövetkezett, komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekkel”, azon belül „egyes konkrét, előkészítés alatt álló beruházásokat érintő szabályozási háttér jelentős változásával” indokolta, s legfőképp azzal, hogy a Tisza-kormány augusztus elején elállt a Bosnyák téren épített irodakomplexum megvásárlásától és szerződésszegés címén visszaköveteli az Orbán-kormány által már kifizetett 314 milliárdra rúgó vételárelőleget. Sőt, ezen felül fenntartja a jogot arra, hogy meghiúsulási kötbért és további kártérítési igényeket is érvényesítsen.