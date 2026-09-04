Válasz Online: Négy Tiborcz-közeli cégből 125 milliárd forintot vettek ki néhány év alatt

Tiborcz István;milliárdok;

2026-09-04 15:16:00 CEST

A modell az volt, hogy nulla vagy egy alkalmazottal működő társaságok osztalékelsőbbségi részvényeken keresztül termeltek több tízmilliárdos összegeket.

Legalább négy, Tiborcz István köréhez kötött részvénytársaságból összesen 125 milliárd forint került a tulajdonosokhoz néhány év alatt - írja a Válasz Online.

A lap a Fagales Zrt., az EUB-RESZ Zrt., a DDL Invest Zrt. és a Completus Service Zrt. pénzügyi adatait összesítette. A társaságok közös jellemzője, hogy nulla vagy legfeljebb egy alkalmazottal működtek, miközben több tízmilliárd forintos osztalékot termeltek. A Válasz Online azt is kiemeli, hogy pénzügyi beszámolóikat ugyanaz a könyvelő készíti, aki a BDPST Zrt. dokumentumait is.

A konstrukció alapját az osztalékelsőbbségi részvények adják. Ezek birtokosa a többi tulajdonosnál előbb és nagyobb arányban részesedhet a profitból, miközben neve általában egyetlen nyilvános adatbázisban sem jelenik meg. A lap szerint ezek a részvények az adott társaság alapszabálya alapján akár a nyereség 99,9 százalékának megszerzésére is feljogosíthatják a birtokosukat.

A legnagyobb összeget a Fagales Zrt.-nél mutatták ki: 2019 és 2025 között 51,69 milliárd forint osztalékot fizetett. A cég nyilvánosan látható tulajdonosa Hornung Áron, a korábbi feltárások alapján azonban az osztalék egy része a BDPST-csoporthoz jutott, a pénz pedig Jellinek Dániel érdekeltsége felől érkezett.

Az EUB-RESZ Zrt.-hez a Válasz Online 29,3 milliárd forintot köt, ebben az eredménytartalékban maradt mintegy 6 milliárd forint is szerepel. A társaság Balázs Attilával közös üzletekben vett részt, egyebek mellett több ingatlan- és ipari érdekeltségben.

A DDL Invest Zrt.-nél 29,04 milliárd forintot összesített a lap, ebből mintegy 3,55 milliárd forint még az eredménytartalékban volt. A társaság a Kallos Cosmetics köré szerveződő vállalatcsoportban is résztulajdonos, az osztalékelsőbbségi rész pedig Hornung Áronhoz köthető.

A negyedik társaság, a Completus Service Zrt. 2021 és 2026 között összesen 14,56 milliárd forint osztalékot fizetett. Korábban ez a cég birtokolta a Mediator Group Kft.-t, amely állami turisztikai kommunikációs megbízásokon dolgozott, és a BDPST marketingjét is segítette.