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2026-09-05 11:11:00 CEST

Kapitány István bejelentette: 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint támogatáshoz

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint pozitív, hogy a pályázók 80 százaléka vidékről érkezett. A támogatások teljes felülvizsgálata után átfogó turizmusfejlesztési stratégiát is készítenek.