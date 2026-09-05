Kapitány István bejelentette: 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint támogatáshoz

A turisztika területén nyolcszáz magyar vállalkozás, egyenként 10 millió forint támogatásban részesülhet a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretéből – jelentette be szombaton a Facebook-oldalán Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter videójából az is kiderült, hogy felülvizsgálták az úgynevezett öt plusz öt programpontot. Ennek alapján négymilliárd forint visszatérítendő forráshoz, pontosabban kedvezményes hitelhez juthatnak az ágazatban vállalkozók. További négymilliárd forintra közvetlen fejlesztési forrásként, vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az érintettek, többségében mikro- és kisvállalkozások. Éttermek, cukrászdák, családi cégek.
Az öt plusz öt program, tehát az egyenkénti tízmilliós támogatás, ahogy a keret, szintén két részből áll. Van egyszer a kedvezményes kamatozású, 5 millió forintos úgynevezett KTH Start Hitel, illetve az 5 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatás. A tárcavezető szerint a forrásokból a vállalkozások eszközöket, gépeket szerezhetnek be, vagy infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre a szolgáltatások minőségének javítására, cégeik megerősítésére.Valami megváltozott, ez a nyár vízválasztó lehetett a magyarországi turizmusban is
A benyújtott kérelmek csaknem 80 százaléka vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. Ez nem csak turizmuspolitika, hanem vidékfejlesztés és gazdaságfejlesztés is egyben, ami megtartja a helyi munkahelyeket is. Átláthatóbbá, gyorsabbá és hatékonyabbá váltak a kifizetések, és a jövőben a teljes támogatási rendszert átvilágítják, valamint az átfogó, átlátható és versenyképes turizmusfejlesztési stratégiát is kidolgozzák – ígérte Kapitány István.Vége a klasszikus nyaraknak, a belföldi turizmust is elintézi a klímaváltozás, de a gyógyvízkincsre alig építünkCsendes Olivért kérte fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Kapitány István Guller Zoltán bukta ezt is, visszahívták a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságából