Feloszlatta magát Aszód képviselő-testülete

Fidesz;önfeloszlatás;képviselő-testület;Aszód;függetlenek;

2026-09-05 12:02:00 CEST

A fideszes vezetésű Pest megyei településen a két évvel ezelőtti választás után még az akkori kormánypártnak volt többsége. Azóta a helyi botrányok miatt fordult a kocka, és végül a független képviselők a kormányhivatal felügyelete mellett törvényesen döntöttek.

Aszód kilenctagú képviselő-testületének öt független képviselője, ha kalandos körülmények között is, de több hónapos jogi huzavona után pénteken kimondta önfeloszlatását – derült ki a Kontroll szombaton megjelent tudósításából. Az ügy előzménye, hogy több mint 4 hónappal ezelőtt, az április végére kiírt testületi ülésre nyújtották be az önfeloszlatási javaslatot, de a fideszes polgármester, Győrfiné Hajdú Szilvia úgy vezette a tanácskozást, hogy végül az előterjesztésről nemhogy dönteni, de tárgyalni sem tudtak.

A portál szerint az áprilisban történtek ellen a település jegyzője és aljegyzője sem emelt kifogást. Az ügyben azonban a jelenlegi testületi többség – amely a 2024-es választáson még fideszes volt – önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz fordult. A kormányhivatal hiába állapított az április 30-i ülés vezetésében számos szabálytalanságot és kérte a feloszlatásról szóló napirendi pont újratárgyalását, valamint az érdemi döntés meghozatalát, a polgármester az augusztus 21-i határidőt nem tartotta be, így Győrfiné Hajdú Szilvia helyett a kormányhivatal hívta össze a testületi ülést, szeptember 4-re.

Az ülést eredetileg a szokott helyen, a városházán tartották volna meg, csakhogy a hivatalt szokatlan módon munkanapon bezárták, így a kormányhivatalnak az épületben működő járási hivatal vezetőjének tárgyalójába hívta össze a testület ülését, amin a fideszes képviselők – polgármester, alpolgármesterek és a pénzügyi bizottság elnöke – nem jelentek meg. De távolmaradt a település jegyzője és aljegyzője is, csak az öt független képviselő vett azon részt. A jegyző távollétében a kormányhivatal látta el a törvényességi felügyeletet, majd az ülés egyetlen napirendi pontjáról, a képviselő-testület feloszlatásáról név szerinti szavazással, egyhangú igennel döntöttek a képviselők. A Pest megyei településen várhatóan még az év vége előtt időközi önkormányzati választást kell tartani.