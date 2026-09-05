„Újraélesztjük a Planetáriumot” - Benyújtotta a törvényjavaslatot Vitézy Dávid minisztériuma

felújítás;Vitézy Dávid;törvényjavaslat;Közlekedési Múzeum;Planetárium;újranyitás;Közlekedési és Beruházási Minisztérium;

2026-09-05 09:45:00 CEST

Eszerint a népligeti intézmény fenntartását a Közlekedési Múzeum venné át.

Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által benyújtott törvényjavaslatot, a vagyonkezelői jog átszáll a Magyar Műszaki és Közlekedéstudományi Múzeumhoz, és ezzel megnyílik a lehetőség arra, hogy felújítsuk és újranyissuk a Planetáriumot – közölte szombati Facebook-posztjában Vitézy Dávid. A tárcavezető szerint ezzel véget vetnek a régóta bezárt intézmény körüli áldatlan állapotoknak.

Szinte nincs olyan, tudomány iránt érdeklődő ember, aki ne ismerné és ne szeretné a Planetáriumot. A Népligetben lévő épület 23 méteres kupolájára különleges Zeiss optikával vetített asztronómiai ismeretterjesztő filmek sokunkban keltették fel az évtizedek során az érdeklődést a csillagászat iránt. Ezért is olyan rossz látni, hogyan rohadt le évről évre az épület és a benne található technika – vázolta a jelenlegi helyzetet a miniszter.

Vitézy Dávid hozzátette, hogy az előző kormányzat idején teljesen gazdátlan volt az épület. Hivatalosan a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat kezelésében volt, de a szervezetnek sem forrása, sem megfelelő kapacitása nem volt ahhoz, hogy megőrizze és fejlessze a Planetáriumot. Ezért az elmúlt hetekben a Tudományos és Technológiai Minisztériummal közösen több nemzetközi esettanulmányt is megvizsgáltak, és ezek alapján több tervet is kidolgoztak azért, hogy új formában és új tartalommal, de az eredeti célt, a tudományos ismeretterjesztést szolgálva éledjen újra az épület és a benne található technika, köztük a Zeiss optika.