Tadej Pogacar szerződést hosszabbított, de idén már nem versenyez

Vuelta a Espana;országúti kerékpáros körverseny;Tadej Pogacar;

2026-09-05 13:20:00 CEST

Az ötszörös Tour de France-győztes 2032-ig szóló kontraktust írt alá az UAE Emirates csapatával. A 27 éves szlovén bringás egyúttal jelezte, súlyos balesetét követően a felépülésére koncentrál és idén már nem versenyez.

Tadej Pogacar a Vuelta a Espana országúti kerékpárversenyen elszenvedett balesete után kihagyja a 2026-os szezon hátralévő részét – erősítette meg szombaton az UAE Emirates. Ez azt jelenti, hogy Pogacar lemarad a kanadai világbajnokságról és a szlovéniai Európa-bajnokságról, valamint a lombardiai egynaposon sem lesz lehetősége megvédeni a címét.

„Természetesen nem így szerettem volna zárni a szezont. Jelenleg a legfontosabb, hogy megfelelően regenerálódjak, és adjam meg a testemnek a szükséges időt.

Ez egy olyan szezon volt, ami sok különleges pillanattal járt, és büszke vagyok arra, amit együtt elértünk. Most arra fogok koncentrálni, hogy felépüljek, támogassam a srácokat otthonról, és hogy jövőre készen térjek vissza” – nyilatkozta Pogacar a csapat honlapján közzétett bejelentésben, amelyből az is kiderült, 2032-ig meghosszabbította szerződését.

Az ötszörös Tour de France-győztes a Vuelta nyolcadik szakaszán bukott, amelynek következtében agyrázkódást szenvedett, emellett bal kulcscsontját, valamint a C7-es nyakcsigolyát is eltörte.