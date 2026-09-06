Bebarnult Donald Trump haja

Egyesült Államok;Donald Trump;New Jersey;

2026-09-06 13:10:00 CEST

Nagy találgatások zajlanak a változás okáról.

Az amerikai közélet nagy fejleménye, hogy eltűnt Donald Trump amerikai elnök jellegzetes, világosszőke haja, helyette barna tincsekkel mutatkozott. Az Egyesült Államok első emberét a New Jersey állambeli Morristown repülőtér kifutópályáján, Bedminsterbe tartva fotózták le, itt tűnt fel a népnek és több újságírónak a nagy változás.

A Mirror megemlíti, hogy a közelmúltban Donald Trump hajával kapcsolatban több olyan találgatás is szárnyra kelt, miszerint parókát hordhat, elképzelhető, hogy erre reflektálva történt a hajszínváltás.

Az amerikai elnök mindenesetre korábban határozottan tagadta, hogy parókát viselne. Felidézett egy 2024. március 16-i találkozót Bernie Moreno ohiói szenátorral a Dayton Nemzetközi Repülőtéren: „Odamentem a szenátorhoz és nagyon erősen fújt a szél. Tudják, évekig kellett elszenvednem, hogy az emberek azt mondták, hogy parókát viselek. Én nem hordok parókát. De azon az estén kiderült, hogy nem hordok parókát, mert ha hordanék, nem sokáig maradt volna a fejemen” - magyarázta.