Megtalálták az Ozorán eltűnt fiatal holttestét

gyász;holttest;Ozora fesztivál;

2026-09-06 14:47:00 CEST

A fesztivál területén kívül, egy kukoricásban találtak rá Szolnoki Bencére.

Az Ozora Fesztivál szervezői számoltak be a Facebookon arról, hogy megtalálták annak a 21 éves fiatal férfinak a holttestét, aki az idei fesztiválon tűnt el.

„Szomorúan osztjuk meg az O.Z.O.R.A. Fesztivál közösségével, hogy megtalálták Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül, egy kukoricásban” - olvasható a tájékoztatás. Mint jelezték, Bence a helyszíni csapatuk tagja volt, ezért elvesztése különösen nehéz számukra. „Egy kollégánkat és közösségünk egyik tagját veszítettük el. Az építés időszakában nap mint nap együtt élünk és dolgozunk, így Bence is része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti O.Z.O.R.A.-t” - írták.

A 21 éves fiatalt a fesztiválon látták utoljára augusztus elején. A szervezők őszinte részvétüket fejezték ki a családjának és hozzátartozóinak, sok erőt és kitartást kívántak nekik a gyász feldolgozásához.