Pop Mert: Nem lehet az áldozatok meghallgatása nélkül vizsgálni a bicskei gyermekotthon ügyét

vizsgálat;bicskei gyermekotthon;Pop Mert;

2026-09-06 17:14:00 CEST

Az egykori bicskei áldozat szerint más dolog egy strukturális problémát elemezni és más egy adott intézményben történt bűncselekményt vizsgálni, utóbbit nem lehet az érintettek meghallgatása nélkül megtenni.

Hogyan lehet teljes körűen kivizsgálni húsz év jogsértéseit anélkül, hogy meghallgatnák azokat, akikkel ezek a jogsértések történtek? - tette fel a kérdést szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében Pop Mert, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban korábbi lakója, Vásárhelyi János egyik áldozata.

Pop Mert felhívta a figyelmet, hogy egy strukturális problémákról szóló jelentés elkészítéséhez szükség van dokumentumokra, intézményi adatokra, korábbi vizsgálati eredményekre, szakértőkre és a rendszer működésének elemzésére. Egy ilyen jelentés szerinte elkészíthető úgy is, hogy az állam intézményei információt cserélnek egymással, azonban egy konkrét gyermekotthonban, húsz éven keresztül történt jogsértések teljes körű kivizsgálása egészen más feladat, és ott nem lehet kizárólag iratokból dolgozni.

Nem lehet kizárólag azt vizsgálni, mi szerepel a hivatalos dokumentumokban. Hiszen éppen a bicskei ügy története mutatta meg, hogy a valóság és az iratok tartalma nem mindig ugyanaz - jelezte a bicskei áldozat. Egy teljes körű vizsgálatnak szükségszerűen fel kell tennie a kérdést azoknak is, akik ott éltek - tette hozzá, s a következő kérdéseket fogalmazta meg nekik:

Mi történt veletek?

Mire emlékeztek?

Mit jeleztetek?

Kinek szóltatok?

Ki tudott róla?

Mi történt azután, hogy segítséget kértetek?

Voltak-e olyan esetek, amelyekről soha nem készült hivatalos dokumentum?

Voltak-e olyan gyermekek, akik beszéltek, de nem hallgatták meg őket?

Voltak-e olyan történetek, amelyek egyszerűen eltűntek az intézmény falai között?

Pop Mert leszögezte, ezekre a kérdésekre nem lehet kizárólag egy irattárban választ találni, ehhez meg kell hallgatni az érintetteket, ezért szerinte különösen súlyos, hogy a bicskei gyermekotthon egykori érintettjeivel ilyen érdemi egyeztetés nem történt meg. „Hiába hangzott el a kormány részéről hogy a vizsgálat során lehetőségük volt bekapcsolódni: a valóságban azok, akiknek az életéről és az őket ért jogsértésekről szólt volna a vizsgálat, nem váltak annak valódi résztvevőivé” - írta.

Pop Mert szerint azt vizsgálni, hogy miért működött rosszul egy rendszer, nem ugyanaz, mint feltárni, hogy pontosan milyen jogsértések történtek benne. Mint írta, a két vizsgálathoz nem ugyanazokat az embereket kell megkérdezni: „Egy strukturális jelentést el lehet készíteni az érintettek meghallgatása nélkül. Meg lehet vizsgálni szervezeti ábrákat, ellenőrzési mechanizmusokat, jogszabályokat, jelentéseket és intézményi működést. De egy konkrét, húszéves időszak alatt történt jogsértések teljes körű vizsgálata nem lehet teljes az áldozatok és az egykori érintettek meghallgatása nélkül” - jelezte.

Mint írta, a bicskei gyermekotthon ügyében az állam végre megpróbálja feltárni, hogyan működött egy rendszer, amely évtizedeken keresztül nem hallotta meg a gyermekeket, de ha ezt a feltárást úgy végzi el, hogy közben ismét nem hallgatja meg azokat, akik akkor gyermekek voltak, akkor akaratlanul is pontosan azt a viszonyt reprodukálja, amelynek a következményeit most vizsgálni próbálja. „A kérdés tehát már nem csupán az, hogy milyen jelentés kerül majd nyilvánosságra. A kérdés az: kiknek a hangja lesz benne? És talán még inkább: kiké nem?” - zárta gondolatait közleményében Pop Mert.