Több polgármester is nehezményezi, hogy Lannert Judit kérésére nem vehettek részt az egyetemi tanévnyitón

Debrecen;Szolnok;polgármesterek;egyetemek;Papp László;Györfi Mihály;Lannert Judit;

2026-09-06 19:16:00 CEST

Papp László, Debrecen fideszes polgármestere pártpolitikai jellegű bírálatot fogalmazott meg, azonban Györfi Mihály, Szolnok városvezetője számára is érthetetlen a döntés.

Lannert Judit oktatási miniszter arra kérte a Debreceni Egyetem vezetését, hogy jelezzék számomra, ne vegyek részt a tanévnyitó ünnepségen. Ezt rektor úr megtette - számolt be a Facebookon Papp László, Debrecen fideszes polgármestere, hozzátéve: „Ahogy fogalmaztak: vagy ő, vagy én! Én erre azt mondom: inkább a Debreceni Egyetem!”

A fideszes polgármester szerint Lannert Judit nem tiszteli sem az egyetemet, sem a várost, sem az évszázados hagyományokat, ami nem európai és nem is demokratikus gondolkodásra vall. „Nem tartom tiszteletben miniszter asszony kérését, de tiszteletben tartom az egyetemét! Az egyetem kérésének megfelelően nem veszek részt a tanévnyitón” - közölte Papp László, hozzátéve, a miniszter „pedagógusokat sértő kijelentései után” igazából neki kellett volna azt mondania, hogy nem áll egy színpadra Lannert Judittal.

„Lannert Judit minden bizonnyal nem tudja, hogy egy évszázadok óta működő szoros szövetséget próbál meg szétverni. Bármennyire is ez a cél, nem fog sikerülni. Semmi és senki nem tudja a város és az egyetem egységét meggyengíteni!” - jelentette ki Papp László.

Ugyanakkor nem csak a fideszes városvezető adott hangot csalódottságának: Györfi Mihály, Szolnok óellenzéki pártok támogatásával megválasztott polgármestere szintén arról írt, hogy a Tisza-kormány úgy döntött, a felsőoktatási intézmények tanévnyitó ünnepségein a helyi országgyűlési képviselők és polgármesterek ne vehessenek részt. A döntés mögé pedig azt a gondolatot próbálják állítani, hogy „az oktatás nem politikai kérdés” - írta, hozzátéve: „Ezzel az állítással természetesen egyet lehet érteni. De éppen ezért érthetetlen számomra maga a döntés. Mert egy polgármester egy tanévnyitón nem elsősorban politikus. Hanem a város választott vezetője. Az az ember, akit a település lakói azért választottak meg, hogy képviselje a város érdekeit – mindenekelőtt a városét.”

Szolnok polgármestere leszögezte, egyetlen campusi tanévnyitón sem azért állna a hallgatók elé, hogy politikai beszédet mondjon, nem azért, hogy kormányt bíráljon és végképp nem azért, hogy pártpolitikai üzeneteket fogalmazzon meg, hanem azért, hogy köszöntse a városba érkező fiatalokat. „Hogy elmondjam nekik: Szolnok az otthonuk is lehet. Hogy bemutassuk nekik a várost, amelyben tanulnak. És hogy a végzős hallgatóknak megmutassuk: érdemes itt maradni, itt dolgozni, itt családot alapítani. Ez nem pártpolitika. Ez várospolitika. Ez a város jövője” - fogalmazott.

Györfi Mihály megjegyezte, mivel a Tisza pártnak jelenleg nincs egyetlen olyan polgármestere sem, aki egy egyetem tanévnyitóján a saját városát képviselhetné, nehéz nem arra gondolni, hogy a „politikamentesség” hirtelen akkor vált különösen fontos szemponttá, amikor a fiatalok körében kellene megjelenniük a választott városi vezetőknek.

„De ennél is nagyobb bajnak tartom, hogy ezzel nem a politikától védik meg az egyetemeket, hanem a városokat fosztják meg egy fontos lehetőségtől. Egy városnak ma óriási kihívás a képzett fiatalok megtartása. Minden egyes végzős hallgató számít. Minden kapcsolat számít. Minden alkalom számít arra, hogy elmondjuk: itt is van jövő! Ehelyett most korlátozzák a kapcsolat lehetőségét. És őszintén mondom: nem hiszem el, hogy egy polgármester jelenléte önmagában politikai veszélyt jelentene egy tanévnyitón” - vélekedett a városvezető.

Györfi Mihály szerint egy demokratikus országban nem lehet az a cél, hogy politikai szempontok alapján eldöntsék, ki léphet be egy egyetem kapuján és ki nem, különösen akkor nem, amikor az illető nem pártpolitikai szereplőként, hanem egy egész város választott vezetőjeként érkezik. „És nagyon szomorú, hogy miközben egy nyitottabb, demokratikusabb közéletet ígértek, most éppen a kapcsolatok, a párbeszéd és a közösségek közötti együttműködés lehetőségeit szűkítik” - írta, hozzátéve, szerinte a legsötétebb időszakokat idézi, amikor politikai alapon korlátozzák, hogy egy megválasztott városi vezető mikor és hol képviselheti a saját közösségét.