Nem hozott megállapodást Witkoff és Kushner első kijevi látogatása, „a háború folytatódni fog”

Oroszország;Európa;kudarc;Ukrajna;Egyesült Államok;diplomácia;béketárgyalások;nemzetbiztonsági tanácsadó;segélykérés;Jared Kushner;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Steve Witkoff;

2026-09-06 20:29:00 CEST

A jelek szerint nem hoztak áttörést Donald Trump amerikai elnök küldötteinek moszkvai majd kijevi tárgyalásai. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap este újságíróknak azt mondta, hogy szerinte „a háború a téli hónapokban is folytatódni fog”.

Zelenszkij és az amerikai küldöttek jövőbeni háromoldalú találkozókról is beszéltek – beleértve Egyesült Államok-Ukrajna-Európa, illetve az Egyesült Államok-Ukrajna és Oroszország között tervezett tárgyalásokat –, anélkül, hogy említést tettek volna a várható megbeszélések időpontjáról vagy helyszínéről.

A felek vasárnap délután két szakaszban folytatták tárgyalásaikat. A Kyiv Independent hírportálnak a találkozóhoz közel állók azt mondták, hogy első megbeszélésük középpontjában a közelgő tél túléléséhez szükséges támogatás, a biztonsági és gazdasági garanciák, valamint az Ukrajna által kért Patriot légvédelmi rakéták álltak.

Kijev arra készül, hogy Oroszország a téli hónapokban újabb csapáshullámot hajt végre az energiahálózatának lerombolására, miután Moszkva légi hadjárata a múlt télen 9 GW kapacitást tett tönkre az ország energiatermeléséből.

Az ukrán és amerikai tisztviselők ezt követőn az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóinak részvételével folytatták tárgyalásaikat, ahol Ukrajnát Kirilo Budanov elnöki kabinetfőnök és első helyettese, Szerhij Kiszlicja mellett Zelenszkij pártjának parlamenti frakcióvezetője, David Arahamia, valamint Rusztem Umerov, a külföldi hírszerzés vezetője képviselte.

Witkoff újságíróknak adott rövid nyilatkozatában „tartalmasnak” és „jelentősnek” nevezte a tárgyalásokat, megjegyezve, hogy „bátorítónak” tartják az eddigi eredményeket.

Kushner átadta Trump „személyes üdvözletét”, és hangsúlyozta a „hosszú távú, tartós béke” megteremtésének fontosságát ahhoz, hogy Ukrajna „nagy nemzetté” válhasson, aminek „elérésére a lehető legnagyobb potenciállal rendelkezik”.

Zelenszkij a maga részéről megköszönte mind az amerikai küldöttek, mind az európai tisztviselőn látogatását, hangsúlyozva, hogy a háborút úgy kell lezárniuk, hogy megakadályozzák Oroszország újabb agresszióját. „Mindannyian ugyanazon az oldalon állunk” – mondta. „Mindannyian azt akarjuk, hogy véget érjen a háború.”

A háború folytatódására készülnek

A tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy a nemrég újraindított erőfeszítések nem teremtették meg a háború közeli lezárásának lehetőségét.

„Ha a háború folytatódik – és arra készülünk, hogy folytatódni fog –, nagymértékben számítunk a téli segélycsomagra... mind a légvédelem, mind az energiaszektor támogatásában” – mondta.

Az áttörés hiánya ellenére úgy fogalmazott, hogy a diplomácia újraindítása önmagában is kedvező lépés, s azt mondta, megállapodtak abban, hogy hamarosan folytatják tárgyalásaikat.

Beszámolók szerint Witkoff és Kushner szombati moszkvai látogatása sem hozott semmilyen áttörést. Putyin elnök külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov azt állította, hogy az amerikai megbízottak „számos ötletet vázoltak fel a rendezés lehetséges útjaival kapcsolatban”, de nem árulta el, hogy miről lenne szó. Közlése szerint Putyin „átfogó értékelést” adott az ukrajnai harctéri helyzetről, kifejtve, hogy Oroszország „valódi előrelépést” tesz a csatatéren, és meggyőződése, hogy eléri céljait.

Az orosz vezető emellett fenntartotta azt a teljes körű invázió kezdete óta hangoztatott álláspontját, hogy a háború lezárásához „a konfliktus összes kiváltó okát” kezelni kell.

Usakov ugyanakkor kijelentette, hogy „a tárgyalások túlmutattak az ukrán válság megoldásáról szóló puszta eszmecserén. A felek részletesen megvitattak gazdasági kérdéseket és a lehetséges nagyobb, kölcsönösen előnyös orosz-amerikai projekteket” is.

Egy fehér ház tisztviselő újságíróknak azt mondta, hogy a két fél „megvitatta a további lépésekre vonatkozó érdemi terveket, amelyeket a következő hetekben fognak bejelenteni”.